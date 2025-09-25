O Bahia completou um mês sem vencer no Brasileirão depois da derrota pra o Vasco por 3 a 1 na noite da última quarta-feira, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada. O Tricolor até saiu na frente, mas sofreu um apagão depois da expulsão de Jean Lucas e não conseguiu reagir diante de um adversário absoluto em campo.

O duelo foi marcado por polêmicas de arbitragem, principalmente no primeiro tempo, que, de acordo com o goleiro Ronaldo, atrapalharam o fluxo do jogo.

— É muito difícil falar mais uma vez aqui sobre a arbitragem, um jogo cheio de polêmicas. Acho que o árbitro ainda é inexperiente para esse tipo de jogo… A gente sabe como é jogar no Rio. Acho que a expulsão de Jean Lucas foi até justa, mas faltou padrão na arbitragem. Teve o lance também do Juba e o VAR sequer chamou. A gente estava bem até a expulsão, mas com um a menos também complica, ainda mais com a torcida deles que joga junto — destacou o atleta em entrevista ao canal Amazon Prime.

O arqueiro, inclusive, foi um dos principais nomes do Bahia no jogo ao fazer defesas importantes na reta final que evitaram um placar ainda mais elástico para o Vasco.

Chance de recuperação para o Bahia

Depois de três derrotas (Mirassol, Cruzeiro e Vasco) e um empate (Ceará), o Bahia tem mais uma chance de se recuperar no Campeonato Brasileiro para se manter vivo na disputa por uma vaga direta na Libertadores.

A partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada da competição. Para Ronaldo, esse é o momento ideal para "espantar a má fase" que assola o Bahia há um mês.

— Tenho que ressaltar a entrega do grupo, agora vamos tentar nos recuperar para mais um jogo difícil contra o Palmeiras para tentar tirar essa má fase [...] Vai fazer muita falta [o Jean Lucas], mas a gente tem um elenco qualificado, quem entrar vai dar conta. A gente vai precisar competir bastante contra o forte time do Palmeiras para espantar essa má fase — concluiu.