Fortaleza anuncia ex-Cruzeiro e Santos como novo CEO da SAF

Após a saída de Marcelo Paz, o Fortaleza anunciou na noite deste domingo (28) o novo CEO de futebol para a sua SAF. Trata-se de Pedro Martins, profissional com passagens por diversos clubes brasileiros.

Pedro Martins é formado em administração de empresas, possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, certificação em Estratégia Disruptiva pela Harvard Business School Online e em Elite Scouting pela UEFA Academy.

— Estou muito feliz e muito motivado em fazer parte desse projeto. Não só pela grandeza ou pela representatividade histórica do Fortaleza, mas também pelos desafios que a gente tem pela frente - celebrou o novo CEO.

Pedro Martins é o novo CEO do Fortaleza (Foto: divulgação/Fortaleza EC)

— Vamos trabalhar muito para colocar o clube de volta na Série A, mas esse é um desafio que a gente vai conseguir através da união de todos. O suporte e o apoio da torcida será fundamental. Esperamos todos nos Castelão pra fazer com que esse objetivo seja atingido o mais rápido possível - completou o dirigente.

Passagens pelo Brasil

Nos últimos anos, Pedro integrou projetos de clubes como Athletico Paranaense, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Santos. No exterior, trabalhou no Queen Park Rangers-ING.

Seu último trabalho foi no Santos. Pedro se demitiu do clube em maio e justificou a decisão em postagem nas redes sociais.

— Apesar da disputa de narrativas ser uma característica da indústria do futebol, muitas vezes alimentadas por alguns veículos e influencers locais que deseducam e rentabilizam com fake news, gostaria de comunicar que a divergência na condução de setores do clube não representa uma ruptura com os valores que me fizeram chegar ao clube em dezembro - escreveu à época.