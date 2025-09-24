Os árbitros que atuaram na primeira metade da Série A do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da Copa do Brasil acertaram 53 dos 65 lances polêmicos que foram alvos de contestações pelos clubes envolvidos. Assim, o índice de acerto foi de 82%, o que equivale a um erro da arbitragem a cada cinco marcações.

Os números fazem parte de relatório divulgado pela CBF nesta quarta-feira (24), baseado em documento estatístico elaborado pela Comissão de Arbitragem. Ele reúne todos os pareceres produzidos pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) da confederação.

O CCEI foi criado no início do ano e se reúne semanalmente para debater lances polêmicos nas rodadas do Brasileirão. Formado pelos ex-árbitros Néstor Pitana (Argentina), Nicola Rizzoli (Itália) e Sandro Meira Ricci, que atuaram nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, o comitê analisa as marcações e avalia se a atuação do árbitro foi correta.

Ao todo, 62 lances polêmicos de jogos do primeiro turno do Brasileirão e três de partidas da Copa do Brasil foram analisados. Desse total, o CCEI considerou que 12 delas tiveram decisões equivocadas por parte dos árbitros.

CBF exalta baixo índice de erros de arbitragem no universo de marcações

Apesar dos erros em jogadas consideradas decisivas, a Comissão de Arbitragem ressalta que o número é pequeno entre todos os lances importantes analisados pelos árbitros a cada partida.

"Considerando que cada partida demanda, em média, 30 grandes decisões por partes dos árbitros, em 19 rodadas com 10 partidas, o número de grandes decisões é de 5.700. Dentro deste total, os 12 erros identificados pelo CCEI correspondem a 0,21% de todos os lances importantes analisados", informou a CBF.