CBF divulga tabela detalhada das semifinais da Série D; veja datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (9) as datas e horários das semifinais da Série D do Brasileiro. O quarteto Barra, Inter de Limeira, Maranhão e Santa Cruz já está garantido na Série C de 2026.

Os confrontos da ida serão alternados no sábado (13) e no domingo (14), às 16h. A volta acontece no mesmo dia, em 20 de setembro, mas em horários diferentes: 16h e 19h30.

As quatro partidas serão transmitidas pelo canal do portal Metrópoles, no Youtube.

Jogos de ida da semifinal da Série D

Sábado (13/9)

Barra x Inter de Limeira: 16h, Arena Barra, em Itajaí (SC)

Domingo (14/9)

Maranhão x Santa Cruz: 16h, Castelão, em São Luís (MA)

Jogos de volta da semifinal da Série D

Sábado (20/9)

Inter de Limeira x Barra: 16h, Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Santa Cruz x Maranhão: 19h30, Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Série D de 2025 contou com 64 clubes. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Premiação por fase da Série D

Primeira fase (cota de participação): R$ 458 mil (64 clubes)

Segunda fase: R$ 170 mil (32 clubes);

Oitavas de final: R$ 170 mil (16 clubes);

Quartas de final: R$ 170 mil (4 clubes);

Semifinais: R$ 170 mil (4 clubes);

Final: R$ 250 mil (2 clubes).