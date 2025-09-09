CBF divulga tabela detalhada das semifinais da Série D; veja datas e horários
Barra, Inter de Limeira, Maranhão e Santa Cruz subiram para a Série C
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (9) as datas e horários das semifinais da Série D do Brasileiro. O quarteto Barra, Inter de Limeira, Maranhão e Santa Cruz já está garantido na Série C de 2026.
Os confrontos da ida serão alternados no sábado (13) e no domingo (14), às 16h. A volta acontece no mesmo dia, em 20 de setembro, mas em horários diferentes: 16h e 19h30.
As quatro partidas serão transmitidas pelo canal do portal Metrópoles, no Youtube.
Jogos de ida da semifinal da Série D
Sábado (13/9)
Barra x Inter de Limeira: 16h, Arena Barra, em Itajaí (SC)
Domingo (14/9)
Maranhão x Santa Cruz: 16h, Castelão, em São Luís (MA)
Jogos de volta da semifinal da Série D
Sábado (20/9)
Inter de Limeira x Barra: 16h, Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP)
Santa Cruz x Maranhão: 19h30, Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Premiação por fase da Série D
Primeira fase (cota de participação): R$ 458 mil (64 clubes)
Segunda fase: R$ 170 mil (32 clubes);
Oitavas de final: R$ 170 mil (16 clubes);
Quartas de final: R$ 170 mil (4 clubes);
Semifinais: R$ 170 mil (4 clubes);
Final: R$ 250 mil (2 clubes).
