Mundial de Clubes foi assistido por um terço do mundo; entenda

A Fifa e o Dazn divulgaram números de audiência do Mundial de Clubes disputado entre junho e julho deste ano. E o sucesso percebido durante a competição se confirmou depois: simplesmente um terço da população mundial acompanhou o campeonato em alguma medida. Foram 2,7 bilhões de pessoas, para um total de 8,14 pessoas no planeta, de acordo com a Nielsen Sports. São 33,17% das pessoas do planeta que viram o campeonato vencido pelo Chelsea por alguma plataforma de mídia.

- Esses números preliminares confirmam que o Mundial de Clubes foi um sucesso global e um divisor de águas. Da atmosfera incrível nos estádios dos Estados Unidos aos 2,7 bilhões de pessoas engajadas ao redor do mundo, o torneio superou as expectativas. A FIFA prometeu levar este torneio ao mundo, e não há dúvida de que o mundo abraçou o torneio. Agradecemos ao nosso parceiro global de transmissão, a Dazn, pelo apoio na realização deste sucesso - afirmou o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström.

O CEO do Dazn Group, Shay Segev, acrescentou sobre a transmissão do torneio ao redor do planeta. Para o dirigente, a demanda da população foi atendida.

- Os números demonstram o extraordinário apetite global por conteúdo de futebol de alta qualidade e acessível. Nossa parceria com a Fifa para o Mundial de Clubes estabeleceu um novo padrão global para a experiência do futebol, e o torneio demonstrou o quão poderoso o esporte pode ser quando apresentado sob uma perspectiva digital e centrada no torcedor. Junto com a Fifa, temos orgulho de ter estabelecido novos padrões de alcance e engajamento global, conectando torcedores de todo o mundo a um dos torneios mais empolgantes do futebol - emendou Segev.

Dados da audiência do Mundial de Clubes em diferentes países

No Brasil, onde os quatro times avançaram da fase de grupos e se destacaram dentro e fora de campo, os relatórios indicam que mais de 131 milhões de pessoas assistiram ao torneio pela televisão - a população total do país é de 212 milhões de pessoas. A TV Globo registrou suas três maiores audiências de 2025 durante o torneio. O jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique alcançou 37,3 milhões de espectadores, enquanto as partidas do Palmeiras contra Inter Miami e Botafogo registraram a segunda e a terceira maiores audiências de 2025, respectivamente.

Na Espanha, 49% da população (cerca de 24 milhões de pessoas) assistiu à competição. Já na Itália, 48% da população (aproximadamente 28 milhões de pessoas) acompanharam os jogos. Segundo os relatórios, mais de 60% da população de Portugal assistiu ao torneio pela Dazn e pela sublicenciada TVI. O duelo entre Chelsea e Paris Saint-Germain foi o que teve maior audiência, e o jogo entre Inter Miami e Porto garantiu à TVI a segunda maior audiência do ano até então.

Na Argentina, o jogo entre o Boca Juniors e o Benfica alcançou mais de 9,1 milhões de espectadores. Isso significa o maior alcance no país desde a final da Copa Libertadores de 2023.