Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (9), o futebol nacional e internacional oferece uma programação repleta de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem como principal destaque. Na África, 15 jogos movimentam a rodada, com destaque para o duelo entre África do Sul e Nigéria, às 13h (de Brasília). Na Europa, seleções tradicionais como França, Inglaterra e Portugal entram em campo a partir das 15h45 (de Brasília) em busca de uma vaga no Mundial. A rodada também reserva grandes confrontos na América do Sul, com Brasil, Argentina e Uruguai em ação a partir das 20h30 (de Brasília).

Eliminatórias Africanas

10h - Namíbia x São Tomé e Príncipe – FIFA+ 10h - Quênia x Seicheles – FIFA+ 10h - Serra Leoa x Etiópia – FIFA+ 10h - Tanzânia x Níger – FIFA+ 10h - Zimbábue x Ruanda – FIFA+ 13h - África do Sul x Nigéria – CazéTV e FIFA+ 13h - Cabo Verde x Camarões – FIFA+ 13h - Burkina Faso x Egito – FIFA+ 13h - República Democrática do Congo x Senegal – FIFA+ 13h - Togo x Sudão – FIFA+ 16h - Gabão x Costa do Marfim – CazéTV e FIFA+ 16h - Angola x Ilhas Maurício – FIFA+ 16h - Benin x Lesoto – FIFA+ 16h - Gâmbia x Burundi – FIFA+ 16h - Mauritânia x Sudão do Sul – FIFA+

Eliminatórias Europeias

13h - Azerbaijão x Ucrânia – Sportv 2 13h - Armênia x Irlanda – ESPN 4 e Disney+ 15h45 - Hungria x Portugal – Sportv 15h45 - França x Islândia – Sportv 2 15h45 - Sérvia x Inglaterra – ESPN e Disney+ 15h45 - Noruega x Moldávia – ESPN 4 e Disney+ 15h45 - Chipre x Romênia – Disney+ 15h45 - Bósnia-Herzegovina x Áustria – Disney+ 15h45 - Albânia x Letônia – Disney+

Jogos de hoje: Portugal em ação nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Karen Minasyan/AFP)

Amistosos Internacionais

13h - Estônia x Andorra – Sportv 3

15h45 - País de Gales x Canadá – Disney+

16h - Malta x San Marino – Disney+

20h30 - Estados Unidos x Japão – Xsports

Eliminatórias Sul-Americanas

20h - Equador x Argentina – Sportv 2 20h30 - Bolívia x Brasil – Globo, ge tv e Sportv 20h30 - Chile x Uruguai – Sportv 4 20h30 - Venezuela x Colômbia – Sportv 5 20h30 - Peru x Paraguai – Sportv 6

Jogos de hoje: Argentina em ação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luis Robayo/AFP)

Eliminatórias da Concacaf

21h - Jamaica x Trinidad e Tobago – Canal GOAT

21h - Curaçao x Bermudas – Canal GOAT

23h - Costa Rica x Haiti – Canal GOAT

23h - Honduras x Nicarágua – Canal GOAT

