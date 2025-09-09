menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (09/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-CHI
imagem cameraJogos de hoje: Seleção Brasileira em ação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
07:00
  Matéria
  Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (9),  o futebol nacional e internacional oferece uma programação repleta de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem como principal destaque. Na África, 15 jogos movimentam a rodada, com destaque para o duelo entre África do Sul e Nigéria, às 13h (de Brasília). Na Europa, seleções tradicionais como França, Inglaterra e Portugal entram em campo a partir das 15h45 (de Brasília) em busca de uma vaga no Mundial. A rodada também reserva grandes confrontos na América do Sul, com Brasil, Argentina e Uruguai em ação a partir das 20h30 (de Brasília).

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Eliminatórias Africanas

  1. 10h - Namíbia x São Tomé e Príncipe – FIFA+
  2. 10h - Quênia x Seicheles – FIFA+
  3. 10h - Serra Leoa x Etiópia – FIFA+
  4. 10h - Tanzânia x Níger – FIFA+
  5. 10h - Zimbábue x Ruanda – FIFA+
  6. 13h - África do Sul x Nigéria – CazéTV e FIFA+
  7. 13h - Cabo Verde x Camarões – FIFA+
  8. 13h - Burkina Faso x Egito – FIFA+
  9. 13h - República Democrática do Congo x Senegal – FIFA+
  10. 13h - Togo x Sudão – FIFA+
  11. 16h - Gabão x Costa do Marfim – CazéTV e FIFA+
  12. 16h - Angola x Ilhas Maurício – FIFA+
  13. 16h - Benin x Lesoto – FIFA+
  14. 16h - Gâmbia x Burundi – FIFA+
  15. 16h - Mauritânia x Sudão do Sul – FIFA+

Eliminatórias Europeias

  1. 13h - Azerbaijão x Ucrânia – Sportv 2
  2. 13h - Armênia x Irlanda – ESPN 4 e Disney+
  3. 15h45 - Hungria x Portugal – Sportv
  4. 15h45 - França x Islândia – Sportv 2
  5. 15h45 - Sérvia x Inglaterra – ESPN e Disney+
  6. 15h45 - Noruega x Moldávia – ESPN 4 e Disney+
  7. 15h45 - Chipre x Romênia – Disney+
  8. 15h45 - Bósnia-Herzegovina x Áustria – Disney+
  9. 15h45 - Albânia x Letônia – Disney+

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-ARM-POR
Jogos de hoje: Portugal em ação nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Karen Minasyan/AFP)

Amistosos Internacionais

  • 13h - Estônia x Andorra – Sportv 3
  • 15h45 - País de Gales x Canadá – Disney+
  • 16h - Malta x San Marino – Disney+
  • 20h30 - Estados Unidos x Japão – Xsports

Eliminatórias Sul-Americanas

  1. 20h - Equador x Argentina – Sportv 2
  2. 20h30 - Bolívia x Brasil – Globo, ge tv e Sportv
  3. 20h30 - Chile x Uruguai – Sportv 4
  4. 20h30 - Venezuela x Colômbia – Sportv 5
  5. 20h30 - Peru x Paraguai – Sportv 6
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN
Jogos de hoje: Argentina em ação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luis Robayo/AFP)

Eliminatórias da Concacaf

  • 21h - Jamaica x Trinidad e Tobago – Canal GOAT
  • 21h - Curaçao x Bermudas – Canal GOAT
  • 23h - Costa Rica x Haiti – Canal GOAT
  • 23h - Honduras x Nicarágua – Canal GOAT

