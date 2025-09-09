Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (09/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (9), o futebol nacional e internacional oferece uma programação repleta de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem como principal destaque. Na África, 15 jogos movimentam a rodada, com destaque para o duelo entre África do Sul e Nigéria, às 13h (de Brasília). Na Europa, seleções tradicionais como França, Inglaterra e Portugal entram em campo a partir das 15h45 (de Brasília) em busca de uma vaga no Mundial. A rodada também reserva grandes confrontos na América do Sul, com Brasil, Argentina e Uruguai em ação a partir das 20h30 (de Brasília).
Eliminatórias Africanas
- 10h - Namíbia x São Tomé e Príncipe – FIFA+
- 10h - Quênia x Seicheles – FIFA+
- 10h - Serra Leoa x Etiópia – FIFA+
- 10h - Tanzânia x Níger – FIFA+
- 10h - Zimbábue x Ruanda – FIFA+
- 13h - África do Sul x Nigéria – CazéTV e FIFA+
- 13h - Cabo Verde x Camarões – FIFA+
- 13h - Burkina Faso x Egito – FIFA+
- 13h - República Democrática do Congo x Senegal – FIFA+
- 13h - Togo x Sudão – FIFA+
- 16h - Gabão x Costa do Marfim – CazéTV e FIFA+
- 16h - Angola x Ilhas Maurício – FIFA+
- 16h - Benin x Lesoto – FIFA+
- 16h - Gâmbia x Burundi – FIFA+
- 16h - Mauritânia x Sudão do Sul – FIFA+
Eliminatórias Europeias
- 13h - Azerbaijão x Ucrânia – Sportv 2
- 13h - Armênia x Irlanda – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 - Hungria x Portugal – Sportv
- 15h45 - França x Islândia – Sportv 2
- 15h45 - Sérvia x Inglaterra – ESPN e Disney+
- 15h45 - Noruega x Moldávia – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 - Chipre x Romênia – Disney+
- 15h45 - Bósnia-Herzegovina x Áustria – Disney+
- 15h45 - Albânia x Letônia – Disney+
Amistosos Internacionais
- 13h - Estônia x Andorra – Sportv 3
- 15h45 - País de Gales x Canadá – Disney+
- 16h - Malta x San Marino – Disney+
- 20h30 - Estados Unidos x Japão – Xsports
Eliminatórias Sul-Americanas
- 20h - Equador x Argentina – Sportv 2
- 20h30 - Bolívia x Brasil – Globo, ge tv e Sportv
- 20h30 - Chile x Uruguai – Sportv 4
- 20h30 - Venezuela x Colômbia – Sportv 5
- 20h30 - Peru x Paraguai – Sportv 6
Eliminatórias da Concacaf
- 21h - Jamaica x Trinidad e Tobago – Canal GOAT
- 21h - Curaçao x Bermudas – Canal GOAT
- 23h - Costa Rica x Haiti – Canal GOAT
- 23h - Honduras x Nicarágua – Canal GOAT
