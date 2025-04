A CBF sorteou os duelos da terceira fase da Copa do Brasil na tarde desta quarta-feira (9). O Fortaleza terá pela frente o Retrô, reeditando um embate que também aconteceu na competição em 2024. Será o segundo confronto entre os clubes na história.

As datas exatas ainda não estão definidas, mas os jogos acontecerão nas semanas de 30 de abril (ida) e 21 de maio (volta). O Tricolor decidirá em casa. Será a estreia do clube cearense nesta edição de Copa do Brasil, por ser um dos times que disputam a Libertadores.

Fortaleza x Retrô na Copa do Brasil de 2024

Em março de 2024, Fortaleza e Retrô duelaram pela segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo único, na Arena Castelão, o Leão pressionou o adversário e criou chances, mas não conseguiu marcar gols. Assim, o 0 a 0 permaneceu no tempo normal.

Calebe na partida entre Fortaleza e Retrô, pela Copa do Brasil de 2024 (Foto: Leonardo Alves/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Nas disputas de pênaltis, o goleiro João Ricardo fez uma defesa e o Retrô cobrou duas vezes para fora, o que deu a vaga para o Tricolor. O Fortaleza caiu na fase seguinte, ao perder para o Vasco em nova disputa por penalidades.

Temporada de Fortaleza e Retrô

Abordando os desempenhos em 2025, os rivais compartilham o fato de que foram vice-campeões dos seus estaduais. O Fortaleza foi superado pelo Ceará com um 2 a 1 no agregado, enquanto que o Retrô empatou em 2 a 2 no total e perdeu para o Sport nos pênaltis. Os cearenses estão na Série A e os pernambucanos aguardam o início da Série C.

Agenda do Fortaleza

Pensando na Copa Libertadores, o Fortaleza visita o Colo-Colo-CHI nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos. No Campeonato Brasileiro, o próximo rival será o Internacional. O confronto acontecerá na Arena Castelão no domingo (13).