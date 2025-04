Botafogo-PB x Flamengo: valor dos ingressos para Copa do Brasil assusta

O Flamengo entra em campo pelo jogo de ida da Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, na quarta-feira, 30 de abril, pela terceira fase da competição nacional. Nesta quinta-feira (17), a equipe mandante divulgou os valores dos ingressos destinos à torcida rubro-negro, e preço assustou os torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O ingresso mais barato vai custar 300 reais, justamente para o torcedor que vai se posicionar na arquibancada sombra, destinado à torcida do Flamengo. Para os torcedores que optarem em ficar na geral, o ingresso será ainda mais caro: 400 reais. As cadeiras serão comercializadas ao preço de 500 reais. Nos três setores existe ainda o benefício da meia-entrada.

A torcida visitante terá disponibilidade de 40% da carga de ingressos para o jogo de ida, e ocupará toda a arquibancada geral do Estádio Almeidão, enquanto a torcida da casa ficará com a arquibancada sombra e o setor das cadeiras.

continua após a publicidade

Logo após o sorteio dos duelos da terceira fase, o Botafogo-PB recebeu mais de uma proposta para a venda do mando de campo, mas recusou todas. Segundo o clube, os valores foram entre quatro e seis milhões de reais.

O primeiro lote de vendas será aberto no sistema do FutebolCard na próxima segunda-feira (21). A preferência é do sócio-torcedor do Botafogo-PB, que tem até o domingo para fazer a requisição do ingresso. Como a divisão das torcidas determina que o setor Geral será toda reservada para a torcida do Flamengo, aqueles que teriam direito a este setor da arquibancada serão relocados para a arquibancada sombra.

continua após a publicidade

No retrospecto do confronto, as equipes já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias rubro-negras, um empate e uma derrota. A única vitória do Botafogo-PB foi diante do Flamengo de Zico, Rondinelli, Andrade e Adílio, em 1980, em pleno Maracanã.

Em caso de empate na soma dos dois resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate. Ao fim da terceira fase, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final.

➡️ Em noite triunfal do Flamengo, Pedro tem grande atuação no Maracanã; veja os números

Flamengo e Botafogo-PB entram em campo no dia 30 de abril, quarta-feira, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.