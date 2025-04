Brasileirão segue rotina de troca de treinadores; veja a evolução ano a ano

A constante troca de treinador é uma característica inerente ao futebol brasileiro. Neste Brasileirão, em apenas quatro rodadas, já foram três substituições. Fluminense, Santos e Grêmio já demitiram os técnicos que começaram a competição. Levantamento no número de profissionais que trabalharam em cada edição do Brasileirão por pontos corridos desde 2006 (com 20 clubes) mostra a média de 22 mudanças de treinador a cada campeonato nesses 20 anos (veja quadro abaixo).

Neste Brasileirão, Mano Menezes dirigiu o Fluminense apenas na primeira rodada: após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, foi substituído por Renato Gaúcho. No Santos, Pedro Caixinha foi demitido depois de três jogos sem vitória. E nesta quarta-feira (16), Gustavo Quinteros deixou o Grêmio, após a goleada por 4 a 1 para o Mirassol.

E outros estão na corda bamba: Ramón Díaz, no Corinthians, Luis Zubeldía, no São Paulo, Pepa, no Sport, Renato Paiva, no Botafogo, e Fábio Carille, no Vasco.

Pedro Caixinha comandou o Santos em três jogos neste Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nas primeiras edições do Brasileirão por pontos corridos, as trocas de treinadores eram mais constantes. O campeonato de 2006, o primeiro disputado por 20 equipes, teve 47 treinadores, incluindo nesse total aqueles que trabalharam em mais de uma equipe. Ou seja, houve 27 trocas, sem contar os interinos.

Esse número se manteve alto nos anos seguintes, chegando a 50 treinadores na edição de 2010. O menor número de trocas ocorreu em 2012, apenas 16. No ano passado, o número também foi baixo: 17 trocas.

Também chama a atenção a quantidade de clubes que permanecem o campeonato inteiro com o mesmo técnico. A média é de apenas cinco times por edição – ou seja 15 clubes trocam de treinador a cada Brasileirão. Em 2012, nove times mantiveram o técnico durante as 38 rodadas. Em compensação, em 2015, apenas o campeão Corinthians não mudou o treinador.

