Em sorteio realizado na tarde de quarta-feira (9), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Grêmio soube que o CSA será seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida acontecerá na semana do dia 30 de abril, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, e o da volta tem como data-base 21 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

No primeiro confronto, em Maceió, o Grêmio terá tabu para quebrar: o Tricolor Gaúcho nunca venceu o CSA como visitante. Das cinco partidas disputadas pelas duas equipes até aqui, três foram no Rei Pelé. O Azulão venceu uma, e dois jogos terminaram empatados. Em Porto Alegre, foram duas vitórias gremistas.

CSA 1 x 0 Grêmio - 20/08/1975 - Campeonato Brasileiro

CSA 0 x 0 Grêmio - 29/07/2019 - Campeonato Brasileiro Série A

Grêmio 2 x 1 CSA - 07/11/2019 - Campeonato Brasileiro Série A

CSA 1 x 1 Grêmio - 23/06/2022 - Campeonato Brasileiro Série B

Grêmio 2 x 0 CSA - 04/10/2022 - Campeonato Brasileiro Série B

Geromel e Lucas Leiva comemoram gol do Grêmio sobre o CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O último confronto, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, foi no início da passagem mais recente de Renato Portaluppi pelo Grêmio. O ídolo gremista, atualmente no Fluminense, escalou o Tricolor Gaúcho com Brenno; Edílson (Leonardo Gomes), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti e Bitello; Biel (Nicolas), Lucas Leiva (Thiago Santos) e Guilherme (Thaciano); Diego Souza (Elkeson). Lucas Leiva e Diego Souza marcaram os gols da vitória.

continua após a publicidade

CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro

Atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA caiu nas semifinais do Campeonato Alagoano deste ano, para o ASA, nos pênaltis. Na Copa do Brasil, para chegar à terceira fase, o Azulão eliminou o Boa Vista-RJ, após vitória por 2 a 0 em Saquarema, e o Tuna Luso, com goleada por 5 a 0 no Rei Pelé.