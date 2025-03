A CBF divulgou na noite desta segunda-feira (10) a tabela detalhada da sexta rodada da Copa do Nordeste. O destaque desta rodada são os duelos dos líderes de cada chave da competição: Sport e Vitória, do Grupo A, no Barradão; e CSA e Bahia, do Grupo B, no Rei Pelé.

A Copa do Nordeste 2025 conta com dois grupos, e cada um com oito equipes. Os times jogam entre si dentro de cada chave, e os quatro melhores avançam para as quartas de final. Os confrontos nos playoffs serão em jogo único, com cruzamento olímpico com os classificados da chave oposta (1º x 4º; 2º x 3º). Apenas as finais serão em jogos de ida e volta.

Disputa pela classificação na Copa do Nordeste

A rodada começa na terça (18 de março), com Náutico e América-RN brigando por um lugar no G-4 do Grupo B, 19h (de Brasília), nos Aflitos, no Recife. Mais tarde, às 21h30m, é a vez do CRB receber o Ferroviário, no Rei Pelé, em Maceió.

No dia seguinte, na quarta, o primeiro duelo de lideres: CSA x Bahia, às 19h, no Rei Pelé; no mesmo horário, o Ceará recebe o Juazeirense, na Arena Castelão, em Fortaleza. Mais tarde, às 21h30m, o Sousa pega o Fortaleza, no Marizão, em Sousa; e o outro encontro de líderes em Salvador, onde o Sport encara o anfitrião Vitória, no Barradão.

Na quinta, os dois jogos serão às 19h: Altos x Moto Club, no Albertão, em Teresina; e Confiança x Sampaio Corrêa, na Arena Batistão, em Aracaju.

Veja os confrontos da sexta rodada

Terça, 18 de março

19h - Náutico x América-RN - Aflitos (Recife, PE)

21h30m - CRB x Ferroviário - Rei Pelé (Maceió, AL)

Quarta, 19 de março

19h - CSA x Bahia - Rei Pelé (Maceió, AL)

19h - Ceará x Juazeirense - Arena Castelão (Fortaleza, CE)

21h30m - Sousa x Fortaleza - Marizão (Sousa, PB)

21h30m - Vitória x Sport - Barradão (Salvador, BA)

Quinta, 20 de março

19h - Altos x Moto Club - Albertão (Teresina, PI)

19h - Confiança x Sampaio Corrêa - Arena Batistão (Aracaju, SE)