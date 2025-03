A pancada que o atacante Yuri Alberto sofreu durante o clássico contra o Santos no domingo (9), na Neo Química Arena, deixou os torcedores do Corinthians preocupados. No entanto, apesar de ter um trauma no tornozelo esquerdo, o departamento médico alvinegro não diagnosticou nenhuma lesão.

O atacante do Timão colocou gelo no local das dores ainda em Itaquera e já iniciou tratamento com fisioterapeutas do clube. A presença de Yuri Alberto no jogo decisivo de quarta-feira (12), contra o Barcelona de Guayaquil, pela Pré-Libertadores, e também para a final do Campeonato Paulista, não deve ser um problema.

Além de Yuri Alberto, que tem seis gols nesta temporada, o departamento médico do clube trata o meia Igor Coronado, que sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita.

O lance

Aos 34 minutos do segundo tempo, José Ivaldo deu um carrinho forte no atacante para interromper um contra-ataque. A arbitragem amarelou o zagueiro, mas após analisar no VAR, expulsou o santista. O camisa 9 chorou muito após o lance e foi substituído por Romero.

- Meu pé travou e comecei a chorar, que não seja nada sério. Feliz pela vitória, pela entrega, merecemos estar na final e vamos batalhar para sermos campeões - afirmou Yuri Alberto, após a partida.

