Virada de chave: Grêmio trabalha com foco na Copa do Brasil

A segunda-feira (10) é de virada de chave. Passado o Gre-Nal 445, partida de ida das finais do Campeonato Gaúcho, o Grêmio trabalha com foco na Copa do Brasil. Na quarta-feira (12), o Tricolor enfrenta o Athletic-MG pela segunda fase do torneio nacional. A partida está marcada para as 19h, em São João del-Rei. O último trabalho antes da viagem acontece na manhã desta terça (11) no CT Luiz Carvalho.

As atividades de segunda começaram com aquecimento, seguido de uma dinâmica técnica de troca de passes curtos e de média distância, comandada pelos auxiliares técnicos. Por fim, uma movimentação em campo reduzido foi executada, com foco nos ajustes de posicionamento defensivo e circulação de posse de bola até a finalização para o gol. Esse trabalho foi o de maior duração.

Informações dão conta de que Francis Amuzu deverá entrar pela primeira vez como titular. O belga entraria no lugar de Pavon, que foi mal no clássico. O time também terá a volta de Jemerson na zaga. Há dúvida no meio-campo, se Monsalve permanece ou Cristaldo retorna.

Assim, o Grêmio deverá enfrentar o Athletic com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Monsalve (Cristaldo); Kike Oliveira, Braithwaite e Amuzu.

Viagem terá avião e ônibus

Após o trabalho desta terça, a delegação almoça e embarca às 15h20min (de Brasília) para Minas Gerias. A viagem de voo fretado deve chegar ao aeroporto Itamar Franco, entre os municípios de Goianá e Rio Novo, às 17h20min. Depois, o grupo encara três horas de ônibus até São João del-Rei.

Na volta de Minas Gerais, o Tricolor vira a chave mais uma vez. O Gauchão será decidido no próximo domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0 para o Internacional, o time do técnico Gustavo Quinteros precisa vencer por mais de três gols para conquistar o sonhado octacampeonato. Se vencer por dois gols, a partida vai para os pênaltis.