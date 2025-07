O reencontro entre Internacional e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025 traz à memória uma das decisões mais emblemáticas da história da competição. Em 1992, os dois clubes se enfrentaram em uma final recheada de tensão, emoção e polêmicas. De um lado, o Tricolor das Laranjeiras buscando o título inédito; do outro, o Colorado gaúcho em busca da glória nacional. O que se viu nos dois jogos foi um duelo equilibrado, decidido nos detalhes — e nos minutos finais. O Lance! relembra Internacional x Fluminense pela Copa do Brasil 1992.

Aquela final marcou profundamente as torcidas. No primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2 a 1 em Laranjeiras, mas o gol marcado fora de casa por Caíco manteve vivo o sonho colorado. No Beira-Rio, três dias depois, o estádio lotado viu o Inter lutar até o último instante. E foi justamente nos minutos finais que o gol de pênalti de Célio Silva mudou a história. O empate no agregado deu o título ao Internacional, graças ao critério do gol qualificado.

Além da emoção em campo, o confronto também ficou marcado pela controvérsia. O pênalti que resultou no gol do título gerou muitas discussões na época e até hoje é lembrado com amargura pelos tricolores. O Fluminense acusou a arbitragem de interferência direta, enquanto os colorados celebravam a garra e a persistência de um elenco que se recusou a desistir. O cenário épico daquela noite de dezembro ainda está vivo na memória dos torcedores.

Mais de três décadas depois, o destino cruza novamente os caminhos de Internacional e Fluminense. A nova geração de atletas que entrará em campo carrega, ainda que indiretamente, o peso e o simbolismo daquele confronto de 1992. Relembrar aquela final é também entender por que este reencontro promete tanto — não apenas por seu valor esportivo, mas por toda a história que carrega.

O caminho até a decisão

Antes de chegar à final, o Fluminense precisou superar diversos adversários. Eliminou Picos-PI, Sergipe, Criciúma e o Sport, escapando de duelos contra favoritos como Atlético-MG e Vasco, que foram eliminados precocemente. O Tricolor das Laranjeiras contava com nomes de peso como Sérgio Manoel, Bobô e Ézio.

Já o Internacional demonstrava regularidade e força coletiva. Comandado por uma defesa sólida e um ataque eficiente, o time gaúcho chegou embalado à decisão nacional em busca de seu primeiro título de Copa do Brasil.

Internacional x Fluminense pela Copa do Brasil 1992

Jogo de ida: Fluminense vence em casa

Laranjeiras recebe o primeiro capítulo da final

O estádio das Laranjeiras foi o palco da partida de ida, realizada no dia 10 de dezembro de 1992. Com pouco mais de sete mil torcedores presentes, o Fluminense venceu por 2 a 1. Wagner abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, em jogada trabalhada com rapidez.

O Inter empatou logo no início da segunda etapa, com um golaço de Caíco, que driblou a zaga e finalizou com precisão. Mas Ézio, aos 25 minutos do segundo tempo, voltou a colocar o Tricolor em vantagem ao marcar de cabeça após cobrança de escanteio.

O gol marcado fora de casa por Caíco, no entanto, se tornaria decisivo para o desfecho da competição. Na época, o critério do gol qualificado era utilizado.

Jogo de volta: a virada do Internacional emocional no Beira-Rio

Mais de 30 mil torcedores empurram o Colorado rumo à glória

O duelo decisivo foi realizado no dia 13 de dezembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, diante de mais de 32 mil colorados. A missão era clara: vencer por pelo menos 1 a 0, graças ao gol fora de casa marcado na ida.

Durante toda a partida, o Internacional pressionou. O Fluminense, por sua vez, se defendia como podia, administrando a vantagem do empate no agregado. O tempo passava e a tensão tomava conta da arquibancada.

Quando a esperança parecia esgotada, aos 43 minutos do segundo tempo, um lance mudou tudo. Após falta cobrada na área, o zagueiro Pingo foi puxado e o árbitro José Aparecido de Oliveira marcou pênalti para o Inter.

O gol do título do Internacional

Célio Silva entra para a história com cobrança precisa

Célio Silva, zagueiro conhecido por seu potente chute, foi para a bola. Frio e preciso, ele converteu a penalidade e fez o gol que levou a torcida à loucura. O Inter vencia por 1 a 0 e, com o placar agregado de 2 a 2, conquistava seu primeiro título da Copa do Brasil, graças ao critério do gol qualificado.

O apito final marcou uma explosão de alegria no Beira-Rio. Jogadores, comissão técnica e torcedores comemoraram um feito inédito, que entrou para o hall das grandes conquistas do clube gaúcho.

A polêmica que marcou a decisão

Apesar da festa colorada, a decisão não passou ilesa à polêmica. O Fluminense contestou a marcação do pênalti no fim do jogo, apontando que o lance foi forçado. Além disso, a torcida tricolor lembra até hoje de um pênalti inexistente a favor do Inter — que teria sido decisivo.

A arbitragem, na figura de José Aparecido de Oliveira, foi amplamente criticada pelo lado carioca. Até hoje, torcedores do Fluminense apontam interferência direta no resultado, embora o gol fora de casa tenha sido, tecnicamente, o fator decisivo.

Os heróis do Internacional de 1992

A escalação que entrou para a história do Internacional tinha: Fernández, Célio Silva, Célio Lino, Pinga, Ricardo, Daniel, Elson, Gérson, Maurício, Marquinhos e Caíco.

Esses jogadores são lembrados com carinho pela torcida até hoje, sendo parte de um dos maiores momentos da história do clube.

O legado da conquista

O título da Copa do Brasil de 1992 não só deu prestígio ao Internacional, como também abriu caminho para campanhas mais consistentes nas décadas seguintes. O feito provou que o Colorado tinha força para brigar por títulos nacionais e projetou atletas como Célio Silva e Caíco para o cenário do futebol brasileiro.

2025: o reencontro de uma rivalidade

Mais de 30 anos depois, Internacional e Fluminense voltam a se encontrar na Copa do Brasil, agora pelas oitavas de final. A primeira partida acontece novamente no Beira-Rio, com a volta marcada para o Maracanã. Um novo capítulo será escrito — e a memória de 1992 ainda ecoa nos corações colorados e tricolores.