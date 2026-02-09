Titular na vitória do Fluminense sobre o Maricá, Paulo Henrique Ganso comemorou mais um título no gramado do Maracanã. A conquista da Taça Guanabara coroou a campanha tricolor na competição, que agora terá um mata-mata pela frente até a decisão do Campeonato Carioca.

Ganso é um dos principais representantes da reconstrução que o Flu passou desde 2019, quando vivia momento delicado. Na noite de domingo (8), levantou sua oitava taça pelo Tricolor, mas não quer parar por aí.

— Acho que isso mostra a fome que esse time está por títulos. O pessoal que chegou também para ajudar a gente, o Zubeldía, que arrumou o time. Acho que isso é essa fome de querer conquistar mais, sempre mais. Querer ganhar sempre. Isso que é o mais importante. Vamos pelo Carioca. Tem um Brasileirão, tem um monte de competição no meio. Mas vamos brigar pelo título do Carioca também — disse Ganso.

Em seu segundo jogo como titular na temporada, chegou a atuar em diversas funções. Começou como um 10 mais fixo, passando a desempenhar um falso 9 após a saída de John Kennedy, e depois recuou, jogando quase como um segundo volante. O jogador explicou:

— Na verdade, eu joguei na minha posição ali, só que um pouco mais fixo. Cada um teve a sua posição na frente. O Savarino um pouquinho mais pela esquerda. Eu e o Serna ali, mais fixo ali na frente. E o Santi um pouquinho mais por dentro também. Foram posições que a gente está acostumado a treinar. A gente treina pra isso, pra ter mobilidade, ter várias funções dentro do campo. E no final do jogo que eu acabei mudando. Fui pra jogar de mais ou menos 5 e 8 ali com Hércules. Mas eu estou acostumado a jogar por todas as partes do campo.

Embora tenham conquistado o primeiro título em disputa no ano, o time ainda não está fechado. A diretoria está no mercado em busca, principalmente, de um centroavante para brigar pela posição com JK, em boa fase. Ganso vê com bons olhos a chegada de reforços no Fluminense, mas confia na qualidade do elenco que já está montado.

— A gente tem um elenco muito forte, u grupo muito trabalhador. Vamos brigar por todos os títulos que a gente estiver disputando. Óbvio que a gente sabe das nossas condições. Mas a gente é um grupo muito humilde. Está preparado pra todos os momentos. Acho que a gente tem jogadores em todas as posições. Espero que a gente siga fortalecendo assim por toda a temporada. E claro, coroando com títulos —

O que vem aí para o Fluminense

O próximo jogo do Fluminense é na quinta-feira (12), contra o Botafogo. Válida pela terceira rodada do Brasileirão, a partida será às 19h30, no Maracanã. Pelo Carioca, o Tricolor enfrentará o Bangu nas quartas de final. A decisão será em jogo único e está marcada para acontecer no dia 15 ou 16 de fevereiro.

