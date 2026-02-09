Vasco regulariza Cuiabano e trabalha para inscrever Spinelli para partida contra o Bahia
O argentino precisa ter o nome publicado no BID até esta terça para ficar à disposição
O Vasco segue atento aos prazos para ter reforços à disposição no confronto contra o Bahia, nesta quarta-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro. Cuiabano já foi regularizado na tarde desta segunda-feira (9), após ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Já Claudio Spinelli ainda depende da conclusão dos trâmites burocráticos para poder ser relacionado.
Cuiabano realizou exames médicos na sexta-feira (6) passada e, com a documentação finalizada, está apto para atuar. Spinelli, por sua vez, passou pelos exames nesta segunda-feira, e o clube trabalha contra o tempo para regularizá-lo até esta terça-feira (10), prazo limite para publicação no BID e liberação para a partida.
Para que tenham condições de jogo, os atletas precisam constar no BID da CBF até o dia útil anterior ao confronto. Caso Spinelli não tenha o nome publicado até o fim do expediente desta terça, ficará fora da lista de relacionados para o duelo válido pela competição nacional.
Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (8), o técnico Fernando Diniz comentou a situação dos reforços e adotou cautela quanto à utilização imediata dos jogadores.
— Cuiabano e Spinelli devem ter condição de jogo. O Cuiabano já treinou um pouco mais. Mas precisamos ter cuidado com esses jogadores, assim como tivemos com Brenner, Rojas e Marino. Será bom poder contar com eles, mas veremos isso na terça-feira. O Cuiabano acho que está ok em termos de documentação. O Spinelli, não sei se teremos tempo hábil — afirmou o treinador.
Com Cuiabano já liberado, a expectativa agora se volta para Spinelli, cuja situação deve ser definida nas próximas horas pela diretoria vascaína.
