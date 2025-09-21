CBF divulga áudio do VAR em pênalti para o Palmeiras contra o Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens e áudios da análise do árbitro de vídeo da partida entre Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque, que terminou com vitória do time mandante por 4 a 1.

Ainda no início da primeira etapa, o árbitro de vídeo precisou analisar um lance em que Facundo Torres foi derrubado dentro da área, mas o pênalti inicialmente não foi marcado.

A primeira manifestação do árbitro Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, foi afirmar que Facundo teria se jogado após o toque de Lucas Sasha. O comentário foi feito em tempo real, logo após as reclamações de jogadores do Palmeiras.

– Ele se jogou para pegar contato. Ele se jogou – disse o árbitro.

Em seguida, o diálogo com Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, indicou que houve contato faltoso e sugeriu a revisão do lance pelo árbitro de campo.

– Para mim esse contato tem um impacto. É um lance imprudente – disse o VAR.

– Recomendo revisão para possível penal. Tem um contato, é um pé que ele ia apoiar. É imprudente e ele derruba o jogador.

Ao revisar as imagens com as câmeras do árbitro de vídeo, Alex Gomes Stefano decidiu rapidamente marcar o pênalti para o Palmeiras.

– Ok, vou retornar com tiro penal sem cartão. O toque é claro – finalizou.

Alex Gomes Stefano (RJ) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que vem pela frente para Palmeiras e Fortaleza?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (24), quando recebe o River Plate no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília). Após vencer o jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, o Verdão precisa apenas de um empate para seguir vivo na briga pelo título da Libertadores.

Já o técnico Martín Palermo terá a semana inteira livre para preparar o Fortaleza para o duelo contra o Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (27), às 16h.