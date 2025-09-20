Web alfineta Flamengo após gols de Andreas Pereira pelo Palmeiras: ‘Bizarro’

O Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Allianz Parque, neste sábado (20), com dois gols do recém-contratado Andreas Pereira. Nas redes sociais, torcedores de diversos clubes não perdoaram o Flamengo após os tentos do meio-campista de 29 anos.

Andreas Pereira protagonizou o erro fatal que deu o título da Libertadores ao Palmeiras contra o Flamengo em 2021. O meio-campista conviveu com críticas da torcida rubro-negra nos meses seguintes à falha e deixou o clube carioca na temporada de 2022.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Fortaleza?

Como foi o jogo entre Palmeiras e Fortaleza?

O Palmeiras entrou em campo com uma equipe totalmente modificada, com apenas Weverton mantido entre os titulares que venceram o River Plate na Argentina. A falta de entrosamento, no entanto, não foi um problema para o time de Abel Ferreira, que pressionou desde o apito inicial e abriu o placar logo aos nove minutos.

Um dos destaques do Alviverde nos 45 minutos iniciais, Facundo Torres levou a melhor pela direita, invadiu a área e foi derrubado pelo defensor adversário. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti, convertido por Raphael Veiga.

Aos poucos, o Fortaleza passou a subir a linha de marcação, pressionando na intermediária do Palmeiras e equilibrando, mesmo que de forma esporádica, as ações no meio de campo. Mas foi nos contra-ataques que o Laion passou a levar mais perigo.

Em uma dessas escapadas, Weverton fez duas ótimas defesas em finalizações de Lucero e Mancuso. Na terceira tentativa, Lucas Crispim encheu o pé e igualou o placar, que não se alterou mais até o fim da primeira etapa.

A segunda etapa até começou equilibrada, mas o campo logo mostrou quem briga pelo título e quem luta contra o rebaixamento. Após lançamento de Micael, Ramón Sosa teve liberdade e recolocou o Verdão em vantagem com um golaço, o primeiro dele com a camisa alviverde.

Mesmo com o placar favorável, Abel Ferreira optou por acionar a "tropa de choque". Entre os nomes, Andreas Pereira, que acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário, e também foi às redes pela primeira vez. Na sequência, marcou seu segundo, que deu números finais ao jogo.