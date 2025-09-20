Decisão da arbitragem em Palmeiras x Fortaleza divide opiniões: ‘Impressionante’

Palmeiras e Fortaleza estão se enfrentando pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que vale muito para as duas equipes. Logo no começo do jogo deste sábado (20), uma polêmica de arbitragem dividiu opiniões nas redes sociais.

Para o Palmeiras, vale a briga pelo título, e para o Fortaleza, a luta contra o rebaixamento. Até aqui, 1 a 1, com gol de pênalti de Raphael Veiga para o Verdão, e Lucas Crispim, no rebote, para o Leão do Picci. Abel Ferreira optou por um time reserva, visando o duelo contra o River Plate na Libertadores.

O pênalti está gerando polêmica nas redes sociais. Facundo Torres, do Verdão, foi derrubado dentro da área. Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano não marcou, mas o VAR chamou e ele mudou de ideia. Veja o lance e a reação da web abaixo.

Palmeiras x Fortaleza estão se enfrentando pelo Brasileirão: (Foto:Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja lance polêmico em Palmeiras x Fortaleza e reação da web

Escalações das equipes

Pensando no duelo da Libertadores,contra o River Plate, Abel Ferreira escalou um time reserva para Palmeiras x Fortaleza: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan e Mauricio; Ramón Sosa, Raphael Veiga e Facundo Torres.

Banco de reservas: Carlos Miguel, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo, Evangelista, Flaco López e Gilberto.

Já o técnico argentino Palermo, que faz seu segundo jogo em solo brasileiro, foi com aquilo que tem de melhor do Laion para Palmeiras x Fortaleza:

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Lucero e Breno Lopes.