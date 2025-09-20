Palmeiras vence com dois gols de Andreas e afunda Fortaleza no Brasileirão

O Palmeiras não precisou de sua equipe titular para vencer o Fortaleza por 4 a 1, na noite deste sábado (20), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Andreas Pereira, por sua vez, transformou a vitória em goleada. Além dos dois gols marcados pelo camisa 8, Ramón Sosa e Raphael Veiga também balançaram as redes para o Verdão, enquanto o gol dos visitantes foi anotado por Lucas Crispim.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira assumiu a vice-liderança do Brasileirão e reduziu para um ponto a diferença em relação ao Flamengo, líder da competição. O Fortaleza, por sua vez, permanece na penúltima colocação, cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Fortaleza?

O Palmeiras entrou em campo com uma equipe totalmente modificada, com apenas Weverton mantido entre os titulares que venceram o River Plate na Argentina. A falta de entrosamento, no entanto, não foi um problema para o time de Abel Ferreira, que pressionou desde o apito inicial e abriu o placar logo aos nove minutos.

Um dos destaques do Alviverde nos 45 minutos iniciais, Facundo Torres levou a melhor pela direita, invadiu a área e foi derrubado pelo defensor adversário. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti, convertido por Raphael Veiga.

Aos poucos, o Fortaleza passou a subir a linha de marcação, pressionando na intermediária do Palmeiras e equilibrando, mesmo que de forma esporádica, as ações no meio de campo. Mas foi nos contra-ataques que o Laion passou a levar mais perigo.

Em uma dessas escapadas, Weverton fez duas ótimas defesas em finalizações de Lucero e Mancuso. Na terceira tentativa, Lucas Crispim encheu o pé e igualou o placar, que não se alterou mais até o fim da primeira etapa.

A segunda etapa até começou equilibrada, mas o campo logo mostrou quem briga pelo título e quem luta contra o rebaixamento. Após lançamento de Micael, Ramón Sosa teve liberdade e recolocou o Verdão em vantagem com um golaço, o primeiro dele com a camisa alviverde.

Mesmo com o placar favorável, Abel Ferreira optou por acionar a "tropa de choque". Entre os nomes, Andreas Pereira, que acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário, e também foi às redes pela primeira vez. Na sequência, marcou seu segundo, que deu números finais ao jogo.

Andreas Pereira brilha no Allianz Parque

Após sair do banco de reservas, já com o Palmeiras em vantagem, Andreas Pereira, junto com as demais substituições, acelerou o ritmo ao mesmo tempo que as mudanças de Palermo esfriaram o Fortaleza dentro do Allianz.

Poucos minutos depois de ser acionado por Abel, Andreas marcou de fora da área e foi celebrado por todo o grupo. Logo na sequência, anotou seu segundo e o quarto do Palmeiras, que transformou o resultado em goleada.

Veiga volta a marcar e é ovacionado pela torcida

Em uma temporada de mais baixos do que altos, Raphael Veiga perdeu a titularidade no Palmeiras e vivia uma seca de gols no Allianz Parque. Capitão na noite deste sábado, foi dos pés do camisa 188, número usado em alusão ao Setembro Amarelo, que saiu o primeiro gol do confronto.

Após o pênalti convertido, a comemoração padrão: chute na bandeirinha de escanteio. Já a arquibancada, que comemorou de forma vibrante quando seu nome foi anunciado antes do jogo no telão, gritou a plenos pulmões para celebrar o meia "ole, ole, ole, ola, Veiga, Veiga".

Veiga abriu o placar para o Palmeiras sobre o Fortaleza (Foto: Jota Erre/AGIF)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (24), quando recebe o River Plate no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Já o Fortaleza enfrenta o Sport no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Raphael Veiga, Ramón Sosa e Andreas Pereira (2x) (PAL); Lucas Crispim (FOR);

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Mauricio (Vitor Roque); Facundo Torres (Andreas Pereira), Raphael Veiga (Flaco López) e Ramón Sosa (Felipe Anderson).

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim (Rodrigo Santos); Pikachu (Marinho), Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Pochettino).

