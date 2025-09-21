Veiga responde críticas após má fase no Palmeiras: ‘Me considero titular’

Titular e capitão do Palmeiras na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, Raphael Veiga voltou a demonstrar confiança em seu potencial e afirmou se considerar titular da equipe, principalmente quando está 100% fisicamente.

Dos pés do meia, em cobrança de pênalti, saiu o primeiro gol do confronto no Allianz Parque. Com isso, Veiga encerrou o jejum diante da torcida, que o ovacionou desde o anúncio da escalação até a comemoração do tento.

- Eu me considero titular, eu sei quem eu sou, o que posso fazer, principalmente estando 100% fisicamente. Mas eu sei também que a gente respeita quem está jogando, a comissão. A minha parte eu sempre vou continuar fazendo, independente de quem jogue. Acho que nós, atletas, temos que entender que defendemos um escudo muito maior do que a gente. Sempre pelo bem do Palmeiras, não pelo meu bem. O mais importante é fazer o Palmeiras grande - disse.

Desgastado, Raphael Veiga deixou o gramado do Allianz Parque na metade do segundo tempo. Assim como no confronto de ida, o meia deve começar no banco de reservas, mas chega mais confiante para a decisão da vaga diante do River Plate.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 49 pontos, ultrapassou o Cruzeiro e encostou no líder Flamengo, que tem apenas um ponto de vantagem e o mesmo número de partidas. Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira passa a depender apenas das próprias forças para conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga disputa posse de bola em partida entre Palmeiras e Fortaleza (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (24), quando recebe o River Plate no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília). Após vencer o jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, o Verdão precisa apenas de um empate para seguir vivo na briga pelo título da Libertadores.