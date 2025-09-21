Abel protege contratações do Palmeiras e evita falar em virada de chave: ‘Trabalho’

O técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, e aproveitou para defender algumas das contratações do clube, que demoraram a render dentro de campo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence com dois gols de Andreas e afunda Fortaleza no Brasileirão

Um dos nomes citados foi o atacante Ramón Sosa, que voltou a marcar após um longo período de seca e encerrou o jejum com a camisa alviverde. Abel também aproveitou para comparar o início do paraguaio com o de Vitor Roque, hoje um dos principais destaques do time.

- Não há segredos, é preciso ter vontade segunda, terça, quarta, quinta... ser consistente e continuar a trabalhar sabendo que no futebol existem altos e baixos. Do mesmo modo que os crucificam (os jogadores) é do mesmo modo que os idolatram. Trabalhamos muito para chegar a este nível, uma vezes corre bem, outras vezes mal. Não há garantias de nada. É continuar nosso trabalho sério - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo em que comemorou a goleada, que manteve a sequência invicta do Palmeiras no Brasileirão, Abel afirmou ter cada vez mais dúvidas com o passar de sua trajetória no clube.

- O Palmeiras é um clube super vencedor, e a sua história fala muito dessas conquistas. Portanto, esse período de adaptação é natural. Acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto, para mim, é deixar acontecer. Não sei… vocês têm sempre certezas de tudo, eu não tenho certeza de nada. Aliás, quanto melhor estou, mais dúvidas tenho. Preparamos muito bem este jogo, e o mais importante é sempre o seguinte. Acabou este, agora vamos começar a pensar no próximo. Sabemos que será uma partida difícil e decisiva, aqui na nossa casa, e claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores - completou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras vira a chave para a Libertadores

Agora, o Palmeiras terá quatro dias de preparação para o duelo contra o River Plate, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Após vencer na Argentina por 2 a 1, a equipe comandada por Abel Ferreira tem a vantagem do empate para seguir viva na luta pelo tetracampeonato continental.

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A expectativa é de casa cheia, com todos os ingressos esgotados pela torcida alviverde.