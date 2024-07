Ramon Abatti Abel, árbitro da partida Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 11:59 • Belo Horizonte (MG)

A CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira (4), o áudio da conversa entre o árbitro Ramon Abatti Abel e a cabine do VAR em lance polêmico no confronto entre Atlético-MG e Flamengo. Mesmo vencendo o clássico interestadual por 4 a 2, os rubro-negros reclamaram de um pênalti sofrido por Erick Pulgar, já nos minutos finais do confronto.

O volante chileno, dentro de sua área ofensiva, pisou na bola para tentar girar, e foi derrubado após o contato de Otávio, que se desequilibrou e acabou arrastando o pé do oponente. Rodrigo D'Alonso, que operava a arbitragem de vídeo, viu as imagens, mas optou por seguir com a marcação de campo, sem recomendar a revisão para a marcação da penalidade.

Veja abaixo a conversa:

- O pé enrosca ali na disputa dos dois na bola. Na disputa da bola, o pé dele (Otávio) passa por cima enroscado, cara. Ele não puxa o defensor, está no movimento normal da corrida. Não há infração, o defensor desequilibra quando cai - afirmou Rodrigo.

Na coletiva após o apito final, Tite, técnico do Fla, soltou o verbo contra o árbitro de vídeo, e reclamou da escolha em não chamar Ramon Abatti ao monitor.

- Eu não consigo entender, juro que não consigo. Qual é esse critério, porque um sim e o outro não. Vou me permitir publicamente falar, porque quando reclamo à beira do campo sou punido. Eu tomei o terceiro cartão amarelo e eu errei porque eu reclamei. E eu consenti. Eu não quero nada profissionalmente, não quero ganhar com vantagem, mas não quero que tire meu queijo - afirmou o treinador.

Pulgar protagonizou lance polêmico no confronto entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)