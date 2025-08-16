Atlético-MG e Grêmio se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (17), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, com transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Ficha do jogo CAM GRE 20ª rodada Brasileirão Data e Hora domingo, 17 de agosto, às 16h Local Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Após vencer o Godoy Cruz-ARG por 2 a 1, na última quinta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG pode poupar alguns titulares, já de olho na partida de volta, quinta-feira (21), às 19h, em Mendoza, na Argentina. No Campeonato Brasileiro, o Galo vem de empate em 1 a 1 com o Vasco da Gama, no último domingo (10), em São Januário, no Rio de Janeiro-RJ, e está na 11ª colocação, com 24 pontos.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Já o Grêmio vive crise após duas derrotas consecutivas, a segunda delas em casa, no último domingo (10), por 1 a 0, para o lanterna Sport. O Tricolor Gaúcho, que sofreu emboscada de sua própria torcida antes do embarque para Belo Horizonte-MG, é o 15º colocado do Brasileirão, com 20 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Grêmio

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Grêmio pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo (17), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Alysson, Cristian Olivera e Carlos Vinícius.