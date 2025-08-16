VÍDEO: Ônibus do Grêmio sofre emboscada da torcida antes do embarque para Belo Horizonte
Segurança gremista ficou ferido e registrou boletim de ocorrência
O ônibus com a delegação do Grêmio sofreu emboscada no início da tarde deste sábado (16), em área privada do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre-RS. Cerca de 50 torcedores protestaram, com violência, antes do embarque da delegação para Belo Horizonte-MG, onde o Tricolor Gaúcho enfrenta o Atlético-MG, neste domingo (17), às 16h, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Conforme informação inicialmente trazida por Eduardo Gabardo, repórter de GZH, Fernandão, experiente segurança do Grêmio, foi agredido ao tentar apaziguar a situação. Ele permaneceu em Porto Alegre para receber atendimento médico e registrar boletim de ocorrência no Palácio da Polícia.
Eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Grêmio aumentou ainda mais a crise ao perder em casa, por 1 a 0, para o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, no último domingo (10). O Tricolor Gaúcho é o 15º colocado da Série A, com quatro pontos a mais do que o Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o qual tem um jogo a menos em comparação com o Imortal.
Veja o vídeo da emboscada contra o ônibus do Grêmio
Sem Braithwaite e Camilo, 24 jogadores foram relacionados por Mano Menezes
O técnico Mano Menezes relacionou 24 jogadores para a partida diante do Atlético-MG. A principal ausência é Braithwaite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O centroavante dinamarquês será substituído por Carlos Vinícius.
Por opção técnica, Camilo, de má atuação na derrota para o Sport, não viajou. Isso deixa dúvida quanto a quem será o lateral direito, já que o volante vinha atuando improvisado na ausência de jogador de ofício da posição. Ronald e Edenílson são alternativas.
Kannemann retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Sport. Ele briga por posição com Wagner Leonardo para saber quem será o parceiro de zaga de Balbuena.
