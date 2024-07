Fofura! Filha de Carlinhos se emociona com o pai em Flamengo x Atlético-MG; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Filha do atacante Carlinhos, a pequena Liz, de 1 ano, viralizou nas redes sociais ao reagir a atuação do pai em Flamengo x Atlético-MG, na última quarta-feira (3). Esposa do jogador, Sheila Ferreira gravou a criança, que chorou ao ver o papai na TV. A menina também ficou animada e bateu palmas no gol do centroavante. Confira no vídeo acima:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Família de Carlinhos durante apresentação no Flamengo, em abril (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)