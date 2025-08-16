Titular, Fábio se torna recordista mundial em partidas disputadas

Titular do Fluminense na partida deste sábado (16) diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, o goleiro Fábio atingiu um recorde histórico: ele chegou a 1.390 jogos disputados e alcançou o lendário goleiro inglês Peter Shilton como jogador que mais vezes disputou partidas de futebol.

continua após a publicidade

➡️Fluminense rescinde com Paulo Baya, que tem time da Série A como destino

O jogo deste sábado no Maracanã é o 234º pelo Fluminense. Ele se soma às 976 partidas disputadas pelo Cruzeiro, além de 150 pelo Vasco e outras 30 pelo União Bandeirante, do Paraná.

E, aos 44 anos, Fábio deverá quebrar o recorde mundial na próxima terça-feira (19), que o Fluminense receberá o América de Cali pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Além de Fábio, outros quatro goleiros estão no Top 5

Peter Shilton atuou profissionalmente por três décadas. Ele iniciou a carreira no Leicester em 1966, e pendurou as luvas em 1997, quando defendia o Leyton Orient, atualmente na terceira divisão do Campeonato Inglês.

Shilton era o goleiro da seleção inglesa na Copa do Mundo de 1986. Ele estava em campo no famoso gol de mão de Diego Maradona, no jogo em que a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final daquele Mundial.

continua após a publicidade

Além de Fábio e Shilton, outros dois goleiros ocupam o Top 5 de jogadores que mais vezes entraram em campo em partidas oficiais. Com 1.283 jogos até aqui, Cristiano Ronaldo é o único jogador de linha na lista, e ocupa a terceira colocação. Rogério Ceni (1.265) e Frantisek Plánicka (1.187), goleiro tcheco que atuou entre 1923 e 1939, vêm na sequência.

Além deles, o também ex-goleiro inglês Paul Bastock é apontado como um dos recordistas. Ele teria disputado 1.284 partidas, mas a contagem inclui confrontos não-oficiais.