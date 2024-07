Ex-árbitro compara pênaltis em Atlético-MG x Flamengo e crava erro; veja

Lance polêmico de possível pênalti marcou o jogo entre Atlético-MG x Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-MG e Flamengo se enfrentaram na última quarta-feira (4) em jogo que contou com uma polêmica de arbitragem. Apesar da vitória, o técnico Tite se revoltou com um possível pênalti não marcado para o Rubro-Negro. Nas redes sociais, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou os lances.

- Pênalti bem marcado para a equipe do Atlético-MG. O Vargas sofre o 'rapa' dentro da área e o árbitro não marcou. O jogador do Flamengo trisca na bola e pega o pé do adversário. O VAR interveio corretamente e o árbitro marcou a penalidade - começou Simon, sobre o pênalti para o Galo.

- E para o Flamengo, teve um pênalti não marcado em cima do Pulgar. O Otávio dá o 'rapa' em uma disputa de bola, acaba enganchando o pé e derruba o jogador do Flamengo. Essa o VAR não interveio, errou a arbitragem - completou o ex-árbitro, sobre o possível pênalti para o Flamengo.

Com a goleada por 4 a 2, o Flamengo se manteve na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, três a mais que o Botafogo, vice-líder. O Atlético-MG é o 11º colocado, com 18. Na próxima rodada, no sábado (6), o Rubro-Negro encara o Cuiabá, no Maracanã.