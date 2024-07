Paquetá e Tite: como é a relação entre o treinador do Flamengo e o jogador?

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro • Atualizada em 04/07/2024 - 12:42

O desejo do Flamengo em repatriar Lucas Paquetá está cada vez mais vivo e o clube negocia com o West Ham, da Inglaterra, pelo retorno do atleta. A questão é, com a possível volta do meia ao time que o revelou, como é a relação entre Tite e o jogador?

Relação entre Paquetá e Tite

Primeiramente, a negociação é considerada complicada, uma vez que o atleta da Seleção Brasileira tem contrato com os Hammers até junho de 2027 e as investigações envolvendo um suposto envolvimento do jogador com apostas esportivas seguem em andamento.

Lucas Paquetá sempre obteve a confiança de Tite enquanto vestia a camisa verde e amarela, já que durante suas convocações, o meia se tornou uma espécie de 'coringa' ao técnico de 63 anos. Inclusive, a obediência tática fez o jogador ganhar muitos pontos com a comissão técnica desde o início do ciclo para a Copa do Qatar.

Na ausência de Neymar em convocações, o meia do West Ham e ex-Lyon teve o apoio de Tite para assumir a camisa 10 e atuar como um organizador e criador de oportunidades em diversos momentos do jogo. No Flamengo, o jogador que faz essa função é Arrascaeta, atualmente em compromisso com o Uruguai na Copa América e substituído por Lorran, joia da base rubro-negra.

Paquetá deixou o Flamengo em 2018 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Além disso, a relação não é apenas entre os dois, mas sim como toda a comissão técnica. Em novembro de 2022, Paquetá pensou que nunca mais jogaria na seleção brasileira, mas conversa com auxiliar de Tite mudou a perspectiva do jogador.

- Os jogadores me apoiaram muito, mas acho que um cara assim que mudou a minha cabeça foi o Matheus, filho do Tite, ele conversou comigo: 'Cara, a gente confia muito em você, fica tranquilo, não se cobra tanto. Você é um grande jogador, a gente tem certeza disso. E faz parte jogar mal, faz parte não ir bem. Você precisa de momentos como esse para crescer.' - disse Paquetá, em entrevista antes da Copa.

- Enfim, me deu um gatilho ali, sabe? E partir daquele momento ali a minha cabeça virou totalmente. Acho que são pessoas como essas que mudam a trajetória de um jogador dentro do futebol. E eu sou muito grato a eles por isso, porque mudou ali na seleção, eu voltei para o clube, mudou minha cabeça. - finalizou.

Paquetá com Tite na Seleção Brasileira:

39 jogos (27 como titular)

80.2% de aproveitamento como titular

8 gols

2 assistências

41 passes decisivos

71 desarmes

46 faltas sofridas

53% duelos ganhos

Nota Sofascore 7.14

Apesar da relação de confiança entre ambos, o técnico preferiu não se pronunciar ao ser questionado sobre o possível retorno do jogador, em entrevista após a vitória por 4 a 2 em cima do Atlético-MG pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

- Lorran, Gerson, Matheus, Arrasca... é o que temos de real aqui. - afirmou Tite.