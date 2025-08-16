Torcedores do Fluminense se revoltam com decisão da arbitragem

O primeiro tempo da partida entre Fluminense e Fortaleza, pela 20ª rodada do Brasileirão, neste sábado (16), no Maracanã, teve polêmica de arbitragem. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou uma penalidade para o clube carioca, no entanto, após revisão no VAR, retrocedeu da marcação. Nas redes sociais, torcedores tricolores discordaram da decisão e apontaram suposta "perseguição" ao clube das Laranjeiras.

O lance aconteceu no final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos quando o volante Martinelli caiu na área do Fortaleza após um toque sutil do zagueiro Ávila. Além de anular o pênalti, o juiz amarelou o volante tricolor por simulação.

Veja abaixo as reações dos torcedores do Fluminense na web.

Ex-árbitro marcaria pênalti para o Fluminense

O ex-árbitro PC de Oliveira, comentarista da "TV Globo", teria mantido a marcação de campo e assinalado penalidade máxima para o Tricolor, conforme anunciado pelo narrador Luís Roberto durante a transmissão da partida na emissora. O ex-jogador Maestro Júnior, porém, concordou com a decisão final de Rafael Rodrigo Klein.

- Nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, entende que teve uma alavanca com o joelho do jogador do Bahia. Ele daria o pênalti - disse o locutor.

- Luis, o jogador do Fortaleza não tenta tirar a bola. Ele fica parado. Quando o Martinelli entende que teria um possível contato na jogada, desabou - analisou o ex-lateral.