Germán Cano, ídolo do Fluminense, balançou as redes logo no início do confronto com o Fortaleza, neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. A retomada da boa fase do atacante argentino fez diversos tricolores "cobrarem" seus críticos nas redes sociais.

continua após a publicidade

Durante a sequência de jogos negativa do jogador de 37 anos na temporada, rivais e até torcedores do Tricolor questionaram o atual nível do Rei da América de 2023. No entanto, o veterano tem provado que ainda pode fazer a diferença.

Cano soma três gols nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro - anotou dois contra o Bahia no empate por 3 a 3. No ano, já são 19 tentos contando todas as competições. A sequência artilheria sucede o momento inconstante, no qual chegou a ser banco de Everaldo.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Flamengo é sincero sobre time de Filipe Luís: ‘Eu jogaria fácil’

Veja os comentários dos torcedores do Fluminense abaixo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os gols de Cano, do Fluminense, em 2025

Campeonato Carioca: 6 gols em 12 jogos

Copa do Brasil: 4 gols em 3 jogos

Brasileirão: 5 gols em 11 jogos

Copa Sul-Americana: 3 gols em 3 jogos

Total: 19 gols em 35 jogos

Aos 37 anos, Cano faz sua quarta temporada com a camisa do Fluminense. No período, já conquistou os títulos Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023). O argentino já foi artilheiro da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Cariocão.

continua após a publicidade