menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Críticos de jogador do Fluminense são ‘cobrados’ na web: ‘Imagine se fosse bom’

Atleta soma números expressivos apesar de temporada contestada

imagem cameraTorcedores do Fluminense no Maracanã durante jogo contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
17:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

Germán Cano, ídolo do Fluminense, balançou as redes logo no início do confronto com o Fortaleza, neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. A retomada da boa fase do atacante argentino fez diversos tricolores "cobrarem" seus críticos nas redes sociais.

continua após a publicidade

Durante a sequência de jogos negativa do jogador de 37 anos na temporada, rivais e até torcedores do Tricolor questionaram o atual nível do Rei da América de 2023. No entanto, o veterano tem provado que ainda pode fazer a diferença.

Cano soma três gols nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro - anotou dois contra o Bahia no empate por 3 a 3. No ano, já são 19 tentos contando todas as competições. A sequência artilheria sucede o momento inconstante, no qual chegou a ser banco de Everaldo.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Flamengo é sincero sobre time de Filipe Luís: ‘Eu jogaria fácil’

Veja os comentários dos torcedores do Fluminense abaixo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os gols de Cano, do Fluminense, em 2025

Campeonato Carioca: 6 gols em 12 jogos
Copa do Brasil: 4 gols em 3 jogos
Brasileirão: 5 gols em 11 jogos
Copa Sul-Americana: 3 gols em 3 jogos
Total: 19 gols em 35 jogos

Aos 37 anos, Cano faz sua quarta temporada com a camisa do Fluminense. No período, já conquistou os títulos Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023). O argentino já foi artilheiro da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Cariocão.

continua após a publicidade
Germán Cano comemora gol contra o Fortaleza da sua forma tradicional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias