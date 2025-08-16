Críticos de jogador do Fluminense são ‘cobrados’ na web: ‘Imagine se fosse bom’
Atleta soma números expressivos apesar de temporada contestada
- Matéria
- Mais Notícias
Germán Cano, ídolo do Fluminense, balançou as redes logo no início do confronto com o Fortaleza, neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. A retomada da boa fase do atacante argentino fez diversos tricolores "cobrarem" seus críticos nas redes sociais.
Ex-árbitro aponta erro capital após polêmica em jogo do Barcelona: ‘Equivocado’
Fora de Campo
Web vai à loucura com gol de brasileiro e manda recado para Ancelotti
Fora de Campo
Vidente crava tropeço de dois gigantes na rodada do Brasileirão: ‘Dificuldade’
Fora de Campo
Durante a sequência de jogos negativa do jogador de 37 anos na temporada, rivais e até torcedores do Tricolor questionaram o atual nível do Rei da América de 2023. No entanto, o veterano tem provado que ainda pode fazer a diferença.
Cano soma três gols nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro - anotou dois contra o Bahia no empate por 3 a 3. No ano, já são 19 tentos contando todas as competições. A sequência artilheria sucede o momento inconstante, no qual chegou a ser banco de Everaldo.
➡️ Ex-Flamengo é sincero sobre time de Filipe Luís: ‘Eu jogaria fácil’
Veja os comentários dos torcedores do Fluminense abaixo.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Os gols de Cano, do Fluminense, em 2025
Campeonato Carioca: 6 gols em 12 jogos
Copa do Brasil: 4 gols em 3 jogos
Brasileirão: 5 gols em 11 jogos
Copa Sul-Americana: 3 gols em 3 jogos
Total: 19 gols em 35 jogos
Aos 37 anos, Cano faz sua quarta temporada com a camisa do Fluminense. No período, já conquistou os títulos Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023). O argentino já foi artilheiro da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Cariocão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias