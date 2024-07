Fora de casa, Flamengo amassa Atlético-MG e segue na liderança do Brasileirão

Flamengo conquistou grande vitória sobre Atlético-MG para seguir na liderança do Brasileirão (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 23:23 • Belo Horizonte (MG)

O Flamengo conquistou uma grande vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão. Bruno Henrique (2), Carlinhos e Ayrton Lucas marcaram os gols da equipe de Tite, enquanto Hulk (2) descontou de pênalti para os mandantes.

Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou aos 30 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Galo permanece com 18 pontos e ocupa a 11ª colocação.

No sábado (5), o Flamengo recebe o Cuiabá visando a manutenção do topo, enquanto o Atlético-MG visita o Botafogo, no domingo (6).

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 4 Flamengo - Brasileirão

14ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, no Belo Horizonte (MG)

🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro); Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Henrique Neu Ribeiro (auxiliares); Caio Max Augusto Vieira (VAR).

Bruno Henrique brilhou com dois gols marcados contra o Galo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Rômulo, Battaglia e Bruno Fuchs; Paulo Vitor, Igor Gomes, Otávio e Scarpa; Cadu, Hulk e Paulinho.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Gerson; Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique.