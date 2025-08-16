menu hamburguer
Flamengo

Flamengo tem retornos de Danilo e De la Cruz para enfrentar o Internacional

Rubro-Negro viaja a Porto Alegre para enfrentar o Colorado em dois jogos

Flamengo treino Filipe Luís
imagem cameraFilipe Luís em treino do Flamengo antes de viagem para enfrentar o Internacional em Porto Alegre (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
17:56
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo viajou a Porto Alegre neste sábado (16) para enfrentar o Internacional em dois jogos no Beira-Rio; o primeiro no domingo (17), pelo Brasileirão, e depois na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (20). No início da tarde, o clube divulgou os nomes que foram à capital do Rio Grande do Sul com o grupo, com destaque para os retornos de Danilo e Nico de la Cruz.

O zagueiro não entra em campo desde o clássico contra o Fluminense, no último dia 20, quando deixou o campo com lesão na coxa direita. A tendência, contudo, é que o camisa 13 esteja à disposição do Fla apenas para o jogo de volta da Liberta.

Por sua vez, De la Cruz está liberado pelo departamento médico rubro-negro após tratamento no joelho esquerdo. Assim, a presença do uruguaio entre os relacionados tanto para o duelo deste domingo (17) quanto para a partida de quarta-feira (20) depende da comissão técnica de Filipe Luís.

A delegação do Flamengo pousou em Porto Alegre por volta das 17h (de Brasília) deste sábado (16). No domingo, a bola rola às 18h30 no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores está marcado para as 21h30.

Flamengo treino Filipe Luís De la Cruz
Treino do Flamengo antes de viagem para enfrentar o Internacional em Porto Alegre (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

