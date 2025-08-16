O Flamengo viajou a Porto Alegre neste sábado (16) para enfrentar o Internacional em dois jogos no Beira-Rio; o primeiro no domingo (17), pelo Brasileirão, e depois na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (20). No início da tarde, o clube divulgou os nomes que foram à capital do Rio Grande do Sul com o grupo, com destaque para os retornos de Danilo e Nico de la Cruz.

O zagueiro não entra em campo desde o clássico contra o Fluminense, no último dia 20, quando deixou o campo com lesão na coxa direita. A tendência, contudo, é que o camisa 13 esteja à disposição do Fla apenas para o jogo de volta da Liberta.

Por sua vez, De la Cruz está liberado pelo departamento médico rubro-negro após tratamento no joelho esquerdo. Assim, a presença do uruguaio entre os relacionados tanto para o duelo deste domingo (17) quanto para a partida de quarta-feira (20) depende da comissão técnica de Filipe Luís.

A delegação do Flamengo pousou em Porto Alegre por volta das 17h (de Brasília) deste sábado (16). No domingo, a bola rola às 18h30 no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores está marcado para as 21h30.

Treino do Flamengo antes de viagem para enfrentar o Internacional em Porto Alegre (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

