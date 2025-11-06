Neymar joga? Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Palmeiras
Neymar acumula 24 jogos com a camisa do Santos desde o retorno ao Peixe
O Santos divulgou nesta quinta-feira (6) a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O atacante Neymar não estará disponível na lista do técnico Juan Pablo Vojvoda, que busca a primeira vitória longe de casa sob o comando da equipe santista.
O camisa 10 voltou a atuar pelo Peixe na última rodada, no empate diante do Fortaleza, no último sábado (1), na Vila Belmiro. O ídolo santista ficou 48 dias de fora e perdeu sete rodadas da competição para se recuperar de uma lesão na coxa direita.
O Departamento Médico do clube e o staff do jogador resolveram preservar Neymar de um jogo no gramado sintético, tipo de piso que o próprio atleta já declarou que a 'prática' é impossível.
Outra baixa é o atacante Billal Brahimi, que ficou de fora por opção técnica. Luan Peres está suspenso. Mayke retorna como opção para a lateral-direita depois de ter se recuperado de uma inflamação no joelho direito.
Além do clássico desta quinta-feira (06), o Santos volta a enfrentar o Verdão no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, em jogo adiado por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.
Com o triunfo do Vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na noite da última quarta-feira (5), o Santos entrou na zona de rebaixamento da competição. Portanto, a equipe precisa vencer o clássico para deixar o Z-4, já que tem um ponto a menos que o Leão da Barra e uma vitória a menos na tabela.
➡️Em momentos distintos, Santos e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
Confira a lista de relacionados:
