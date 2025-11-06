menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Neymar joga? Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Palmeiras

Neymar acumula 24 jogos com a camisa do Santos desde o retorno ao Peixe

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 06/11/2025
11:32
Neymar será desfalque para o duelo diante do Palmeiras, no Allianz Parque. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraNeymar será desfalque para o duelo diante do Palmeiras, no Allianz Parque. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos divulgou nesta quinta-feira (6) a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

O atacante Neymar não estará disponível na lista do técnico Juan Pablo Vojvoda, que busca a primeira vitória longe de casa sob o comando da equipe santista.

O camisa 10 voltou a atuar pelo Peixe na última rodada, no empate diante do Fortaleza, no último sábado (1), na Vila Belmiro. O ídolo santista ficou 48 dias de fora e perdeu sete rodadas da competição para se recuperar de uma lesão na coxa direita.

continua após a publicidade

O Departamento Médico do clube e o staff do jogador resolveram preservar Neymar de um jogo no gramado sintético, tipo de piso que o próprio atleta já declarou que a 'prática' é impossível.

Outra baixa é o atacante Billal Brahimi, que ficou de fora por opção técnica. Luan Peres está suspenso. Mayke retorna como opção para a lateral-direita depois de ter se recuperado de uma inflamação no joelho direito.

continua após a publicidade

Além do clássico desta quinta-feira (06), o Santos volta a enfrentar o Verdão no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, em jogo adiado por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com o triunfo do Vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na noite da última quarta-feira (5), o Santos entrou na zona de rebaixamento da competição. Portanto, a equipe precisa vencer o clássico para deixar o Z-4, já que tem um ponto a menos que o Leão da Barra e uma vitória a menos na tabela.

➡️Em momentos distintos, Santos e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

Confira a lista de relacionados:

Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras. (Foto: Divulgação / Santos FC)
Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras. (Foto: Divulgação / Santos FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias