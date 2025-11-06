Áudio do VAR explica não expulsão de Junior Alonso em Atlético-MG x Bahia
Galo venceu por 3 a 0 em casa
A derrota do Bahia para o Atlético-MG, pela 32ª rodada do Brasileirão, veio acompanhada de polêmicas de arbitragem envolvendo o VAR, comandado por Rafael Traci. Após o jogo, Rogério Ceni criticou a atuação do árbitro de vídeo, especialmente pela não intervenção em dividida de Junior Alonso com Michel Araújo.
O lance aconteceu aos 30 segundos, quando o Bahia subia ao ataque. Na altura do meio de campo, o capitão atleticano disputou a bola com o uruguaio e atingiu o tornozelo com a sola da chuteira. O árbitro Davi Lacerda estava perto da jogada e mandou o jogo seguir, dando vantagem para o time visitante.
No áudio do VAR, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (6), a equipe de arbitragem explicou a decisão.
— Ele (Junior Alonso) pisa em cima da bola e depois tem um pé sobre pé — afirmou Davi Lacerda.
— Tem um pé no tornozelo do jogador (Michel Araújo), mas ele não está fixo no chão, está no alto e vai deslizando. — explicou Traci, na cabine.
Após a dividida, o Bahia seguiu com a posse e se lançou ao ataque. Michel Araújo, atingido, ficou no chão pedindo atendimento, enquanto os companheiros pressionavam pela aplicação do cartão para o jogador do Galo, mas Lacerda argumentou:
— Foi falta, só que eu dei a sequência para a sua equipe. Já foi checado e foi o que eu vi. Ele pisa em cima da bola e escorrega.
VAR explica expulsão de Kanu, do Bahia
Aos 7 do segundo tempo, situação inversa ocorreu e culminou em expulsão de Kanu, zagueiro do Bahia. Em ataque promissor do Atlético-MG, o defensor tricolor puxou a camisa de Bernard e a cabine recomendou a revisão por entender que houve o impedimento de uma chance clara de gol - o chamado "Dogso", sigla que significa, em inglês, "Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity".
No áudio, afirmam haver "possibilidade clara de domínio", já que o atacante sairia cara-a cara com o goleiro.
— A bola é muito mais para o atacante. Ele (Kanu) abdica de jogar par puxar (a camisa). Vou tirar o cartão amarelo e sancionar com o vermelho por possibilidade real de gol — disse Lacerda enquanto revisava o lance.
