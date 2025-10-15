A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo não impediu o diretor de futebol José Boto de reclamar da arbitragem e acusar prejuízo ao Flamengo nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o dirigente apontou dois lances importantes em que, segundo ele, houve omissão do VAR.

continua após a publicidade

➡️Filipe Luís vê Flamengo x Palmeiras como "final"

➡️Pedro manda recado para Filipe Luís

— Um pênalti claríssimo sobre o Luiz Araújo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR não fez nada, não chamou. Gostaríamos de uma explicação. Não vou me calar enquanto o Flamengo é prejudicado dessa forma. O resultado depois foi bom, mas poderia não ter sido por conta de um pênalti claríssimo. Depois há uma entrada no Emerson Royal que é passível de chamada do VAR para dar vermelho e não chama. Até quando isso vai acontecer? Até quando alguém não vai nos explicar o que se passa? Até quando? — disse.

Veja os melhores momentos de Botafogo 0x3 Flamengo

Os lances reclamados por José Boto aconteceu no primeiro tempo. Primeiro, o árbitro Alex Gomes Stefano não marcou falta no pisão de Allan em Luiz Araújo, dentro da área, quando o jogo estava 0 a 0. Depois, Santi Rodriguez e Emerson Royal levaram cartões amarelos por se estranharem em campo depois de o lateral do Flamengo levar uma solada de Cuiabano. O VAR não interveio em nenhuma das jogadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

'Final' contra o Palmeiras

A pressão rubro-negra sobre a arbitragem acontece dias antes do jogo decisivo contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro ganhou ares de "final", como afirmou o técnico Filipe Luís. As equipes estão separadas por três pontos.

— Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Objetivos diferentes, muita seriedade e todos os ingredientes necessários de uma grande rivalidade. Nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo fizeram um duelo que escancarou a qualidade dos dois elencos. O time comandado por Filipe Luís atropelou pelo placar de 3 a 0 para manter vivo o sonho do título do Brasileirão.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 58 pontos e segue à caça ao líder Palmeiras, com 61 — as equipes se enfrentam no domingo (19), no Maracanã. O Glorioso, por sua vez, segue com 43 e liga o alerta na luta por uma vaga na Libertadores de 2026. Leia mais na crônica do jogo.