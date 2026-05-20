CBF descarta adiar jogos, e frustra Flamengo e Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu manter o cronograma original do Brasileirão e não trabalha com a possibilidade de adiar as partidas da 18ª rodada. A decisão atinge diretamente os planos de Flamengo e Palmeiras, que esperavam uma flexibilização nas datas devido à apresentação de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

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Pedro comemora gol do Flamengo contra o Athletico (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Pelas normas da Fifa, atletas selecionados para o Mundial devem iniciar um período de descanso obrigatório a partir do dia 25 de maio. As únicas exceções previstas são para jogadores de clubes como Arsenal e PSG, que disputam a final da Champions League em 30 de maio, além de atletas envolvidos na última rodada da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado contra o Cruzeiro em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)<br>

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Flamengo e Palmeiras tinham a expectativa de que os confrontos contra Coritiba e Chapecoense, respectivamente, marcados para os dias 30 e 31 de maio, fossem remanejados para evitar perdas técnicas pesadas.

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No entanto, a apuração do Lance! confirma que a CBF não irá alterar a rodada. O argumento da entidade é baseado no planejamento prévio: os clubes foram informados sobre a estrutura do calendário de 2026 ainda em outubro do ano passado. Além disso, o tema foi novamente pautado e ratificado durante o Conselho Técnico do Brasileirão, realizado em dezembro.

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Com a manutenção das datas, as equipes brasileiras precisarão lidar com desfalques importantes justamente na reta final do primeiro turno, adaptando seus elencos à ausência dos principais astros que estarão a serviço de suas seleções nacionais para a disputa da Copa do Mundo.