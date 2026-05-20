São Paulo tem pior sequência desde 2021; relembre o que aconteceu naquela ocasião
Tricolor vive um dos piores momentos do ano
O São Paulo chegou a sete jogos consecutivos sem vencer na temporada de 2026, acumulando quatro derrotas e três empates no período. A sequência começou com o empate sem gols diante do Millonarios, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.
Depois disso, a equipe empatou com o Bahia por 2 a 2, no Morumbis, e voltou a ficar no 0 a 0 contra o O'Higgins. Na sequência, vieram derrotas para Corinthians, Juventude e Fluminense, além do empate em 1 a 1 contra o Millonarios, já na estreia de Dorival Júnior em sua terceira passagem pelo clube.
O período ficou marcado por eliminações, perda de rendimento e um discurso recorrente dentro do elenco sobre a falta de confiança da equipe.
Ainda em 2021, o São Paulo atravessou outro período de jejum que acabou culminando na saída de Hernán Crespo.
Naquele momento, a equipe acumulou seis empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, contra América Mineiro, Atlético Mineiro, Chapecoense, Santos, Cuiabá e Ceará. O último empate aconteceu no dia 13 de outubro, e a demissão de Crespo foi anunciada pelo clube já no dia seguinte.
São Paulo recebe Dorival em momento conturbado
Na Copa do Brasil, a campanha terminou antes do esperado, com a eliminação para o Juventude ainda na quinta fase. Já na Copa Sul-Americana, o que parecia ser uma classificação encaminhada, que bastava somente uma vitória, passou a gerar preocupação. Agora, o Tricolor não depende somente de si. Na próxima semana, resolve seu futuro diante ao Boston River.
Nas entrevistas recentes, o discurso dos jogadores passou a apontar um mesmo problema: a falta de confiança. Após o empate mais recente, Artur admitiu que o aspecto emocional tem pesado no desempenho da equipe.
- Quando o time está confiante, as coisas acontecem naturalmente. Acho que ao longo desse período a gente perdeu um pouco dessa confiança, e todo mundo reconhece isso, nós jogadores e também o treinador. O Dorival chegou falando justamente sobre ajudar o grupo a recuperar essa confiança para as coisas voltarem a fluir naturalmente - afirmou.
O São Paulo volta a campo no próximo dia 23, quando enfrenta o Botafogo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
