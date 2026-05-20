Possível retorno de titular: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Cienciano
Treinador pode ter a disposição atleta recuperado de lesão
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O Atlético precisa vencer o Cienciano para seguir vivo na Copa Sul-Americana e manter chances de classificação para a próxima fase. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Eduardo Domínguez pode contar com um retorno importante, mas também terá desfalques para definir a equipe que irá a campo.
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A principal dúvida é o meio-campista Victor Hugo. O jogador se recupera de um edema muscular na coxa esquerda e está fora dos gramados há cerca de um mês. Sua última atuação foi no dia 26 de abril, na derrota para o Flamengo. Nesta quarta-feira, o atleta participou normalmente das atividades na Cidade do Galo ao lado dos demais companheiros e pode ser liberado para a partida.
Por outro lado, Gustavo Scarpa deve seguir fora. O meia ainda se recupera de uma entorse no joelho direito e dificilmente será opção contra os peruanos. A última vez que entrou em campo foi no dia 5 de maio, na partida diante do Juventude, fora de casa.
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Opções contra o Cienciano
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ruan, Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Bernard Tomás Pérez, Igor Gomes e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares
Dúvidas: Victor Hugo
Lesionados: Gustavo Scarpa, Patrick
Atlético x Cienciano
Atlético e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo ocupa a última colocação do grupo, com quatro pontos conquistados, enquanto a equipe peruana lidera a chave com sete pontos somados.
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