Palmeiras terá mudança no ataque e estreia de cria em busca de classificação na Libertadores

Uma vitória simples garante ao Palmeiras classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe de Abel Ferreira soma atualmente oito pontos, um à frente do Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira no Allianz Parque.

continua após a publicidade

O Sporting Cristal, do Peru, aparece na sequência com seis pontos e encara o lanterna Junior Barranquilla, praticamente eliminado, com apenas um. Em caso de empate neste jogo ou de vitória dos colombianos, o Palmeiras garante não apenas a vaga no mata-mata, mas também a liderança geral de sua chave.

+ Cautela, trabalho especial e baixa minutagem: Palmeiras aguarda Paulinho 100% após Copa

Para o confronto, a comissão técnica promoverá mudanças no ataque, já que Felipe Anderson e Ramón Sosa estão lesionados. Flaco López segue como titular e terá ao lado Allan, liberado após cumprir suspensão automática diante do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Grupo do Palmeiras na Libertadores

1 . Palmeiras: 8 pontos (3+) 2 . Cerro Porteño-PAR: 7 pontos (1+) 3 . Sporting Cristal-PER: 6 pontos (0) 4 . Junior Barranquilla-COL: 1 ponto (-4)

Flaco López comemora gol do Palmeiras na Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Koné é relacionado pela primeira vez para jogos do profissional

O jovem zagueiro Koné será relacionado para a partida contra o Cerro Porteño e aparecerá como opção no banco de reservas para Abel Ferreira no confronto válido pela Copa Libertadores.

O marfinense, bem avaliado pela comissão técnica profissional, integra a lista de relacionados devido às lesões de Bruno Fuchs e Benedetti, que devem ficar à disposição apenas após a pausa para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Abel Ferreira terá o capitão Gustavo Gómez ao lado de Murilo como dupla titular. Koné será a única opção de origem no banco de reservas. Vale lembrar que o treinador chegou a improvisar o volante Emiliano Martínez no setor em algumas partidas, incluindo compromissos na atual temporada.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio; Flaco López.

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Calendário do Palmeiras até a Copa do Mundo

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💸 Aposte em jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.