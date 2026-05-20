Olimpia x Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, em um dos duelos mais importantes da 5ª rodada da Copa Sul-Americana. O confronto vale a liderança do Grupo G e pode encaminhar a classificação às oitavas de final da competição continental. ➡️Inscreva-se no canal do Lance!

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As duas equipes chegam empatadas na tabela, com sete pontos, o que aumenta ainda mais a importância do duelo direto. Quem vencer ficará muito próximo de assegurar a primeira colocação da chave, ampliando as chances de avançar de forma mais tranquila à próxima fase do torneio.

A partida terá transmissão ao vivo em formato web rádio pelo Lance!TV, com início da cobertura às 18h, uma hora antes da bola rolar. O pré-jogo contará com análises, informações de bastidores e as prováveis escalações das equipes.

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A narração será de Lucas Borges, com comentários de Felipe Ruggeri. Toda a cobertura também estará disponível no site do Lance!, com atualizações em tempo real e informações do Vasco trazidas pelo setorista Pedro Cobalea.

✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: Lance!TV

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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