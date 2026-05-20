menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Lance! transmite ao vivo: Olimpia x Vasco valem liderança e vaga na Sul-Americana

No formato de web rádio, partida decisiva estará na tela do Lance!TV

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
14:18
Favorite o Lance! no Google
Web rádio entre Olimpia e Vasco (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraWeb rádio entre Olimpia e Vasco (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Olimpia x Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, em um dos duelos mais importantes da 5ª rodada da Copa Sul-Americana. O confronto vale a liderança do Grupo G e pode encaminhar a classificação às oitavas de final da competição continental. ➡️Inscreva-se no canal do Lance!

continua após a publicidade

As duas equipes chegam empatadas na tabela, com sete pontos, o que aumenta ainda mais a importância do duelo direto. Quem vencer ficará muito próximo de assegurar a primeira colocação da chave, ampliando as chances de avançar de forma mais tranquila à próxima fase do torneio.

A partida terá transmissão ao vivo em formato web rádio pelo Lance!TV, com início da cobertura às 18h, uma hora antes da bola rolar. O pré-jogo contará com análises, informações de bastidores e as prováveis escalações das equipes.

continua após a publicidade

A narração será de Lucas Borges, com comentários de Felipe Ruggeri. Toda a cobertura também estará disponível no site do Lance!, com atualizações em tempo real e informações do Vasco trazidas pelo setorista Pedro Cobalea.

✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Lance!TV
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

continua após a publicidade

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias