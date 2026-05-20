Com convocados para a Copa, Flamengo busca classificação na Libertadores

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Com convocados para a Copa, o Flamengo busca classificação na Libertadores. Nesta quarta-feira (20), o time carioca recebe o Estudiantes (ARG) às 21h30 (de Brasília), em jogo que pode carimbar sua vaga para a próxima fase da competição. Se vencer o time argentino, estará classificado para o mata-mata. Dois dias após o anúncio da convocação da Seleção para a Copa, os convocados que vestem as cores rubro-negras estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá.

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É verdade que, há pouco tempo do Mundial, sempre existe o receio de os jogadores correrem risco de sofrer lesões. Entretanto, isso não é motivo para ficarem fora dos jogos. Por conta da importância da partida desta quarta, todos vão para o jogo. Há, sim, a possibilidade de que, caso o Flamengo conquiste a vitória e garanta a classificação, os jogadores sejam poupados da última rodada da fase de grupos, quando o time entra em campo no dia 26 de maio, no Maracanã, um dia antes da apresentação na Granja Comary.

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Momento dos convocados no Flamengo

Atualmente, os nomes vivem momentos distintos com a camisa do Flamengo. Na defesa, Léo Pereira é o único que vem se destacando, uma vez que o lateral-esquerdo Alex Sandro não vive boa fase e, inclusive, vem sendo criticado por conta do aspecto físico. O zagueiro Danilo também não vem tendo destaque.

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Alex Sandro em campo na última quinta-feira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No meio-campo, Lucas Paquetá retornou recentemente de contusão. Ele foi titular contra o Athletico no fim de semana, mas não teve grande atuação. A tendência é que, nesta quarta-feira, seja titular, sendo peça fundamental na equipe do técnico português.

Flamengo busca classificação na Libertadores

Uma vitória em casa garante a classificação do Flamengo. Líder do Grupo A, com 7 pontos, o Rubro-Negro tem o Estudiantes logo atrás, na segunda colocação, com 6. Vale lembrar que o clube carioca ainda aguarda a oficialização dos três pontos da partida contra o Independiente Medellín (COL), na última rodada, após o jogo ser cancelado por falta de segurança no estádio. Caso isso aconteça, ficará com a classificação, independentemente do resultado desta quarta.

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Posição Clube P J V E D GP 1º Flamengo 7 3 2 1 0 7 2º Estudiantes 6 4 1 3 0 5 3º Independiente Medellín 4 3 1 1 1 3 4º Cusco 1 4 0 1 3 2

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Jardim conta com retornos importantes

O Flamengo, que vem de duas atuações ruins contra Vitória e Athletico, terá retornos importantes nesta quarta-feira. Jorginho e Evertton Araújo, que cumpriram suspensão no fim de semana pelo Brasileirão, estão de volta. O mesmo vale para De la Cruz, poupado por conta do gramado sintético da Arena da Baixada. Além deles, Luiz Araújo também retorna após desfalcar a equipe por motivos pessoais.

Por outro lado, Plata, com dores no joelho esquerdo, é dúvida, assim como Erick Pulgar.

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