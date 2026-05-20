Titular do Atlético é liberado pelo departamento médico e fica a disposição de Domínguez

O meia Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico do Atlético nesta quarta-feira (20). O jogador fica à disposição de Eduardo Domínguez para a partida desta quinta-feira (21), contra o Cienciano, pela Copa Sul-Americana.

O meia Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico do Atlético nesta quarta-feira (20). O jogador fica à disposição de Eduardo Domínguez para a partida desta quinta-feira (21), contra o Cienciano, pela Copa Sul-Americana.

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O jogador se recuperava de um edema muscular na coxa esquerda há cerca de um mês. Nos últimos dias, já vinha participando normalmente das atividades com o restante do elenco e, na manhã desta quarta, recebeu o aval final para retornar aos jogos.

Sua última atuação foi no dia 26 de abril, na derrota para o Flamengo. Desde então, ficou fora de cinco partidas, contra Cruzeiro, Botafogo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, além dos duelos diante de Cienciano e Juventud, pela Sul-Americana.

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Peça importante no esquema de Domínguez, Victor Hugo chegou ao Atlético como indicação de Sampaoli e rapidamente se firmou como titular. Sob o comando atual, tornou-se uma das principais engrenagens do meio-campo, com status de titular absoluto.

Na temporada, o meia soma 23 jogos, com quatro gols marcados e uma assistência.

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Victor Hugo x Athletico Paranaense na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Cienciano

O Atlético precisa vencer o Cienciano para seguir vivo na Copa Sul-Americana e manter chances de classificação para a próxima fase. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo ocupa a última colocação do grupo, com quatro pontos conquistados, enquanto a equipe peruana lidera a chave com sete pontos somados.

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