Cuca lamenta derrota em 'jogo impossível de perder' na estreia da Sul-Americana

O Santos foi o único dos quatro times do Grupo D da Copa Sul-Americana que não pontuou na primeira rodada da competição. O Peixe foi derrotado por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), diante do Deportivo Cuenca, no Equador, com um gol olímpico que também contou com falha defensiva de Gabriel Brazão.

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Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Cuca falou sobre a falta de poder criativo no ataque do Santos, que iniciou o jogo com Moisés, Rony e Lautaro Díaz. Depois, Thaciano, Rollheiser, Robinho Jr., Barreal e Zé Rafael também ganharam oportunidades no segundo tempo.

— Eu acho que não é falta de sorte. No primeiro tempo, tivemos ocasiões de gol, mas não chances claras. Com o nível de jogadores de ponta que temos, não pode, em uma jogada de três contra dois, não concluir ao gol. É raro acontecer, e não foi apenas uma vez. Então, erramos. Não esperamos o momento certo. Apressamos e finalizamos mal. Criamos muitas oportunidades, chutamos 20 bolas ao gol e não fizemos um sequer. Faltou ter o pé na forma. Se você faz um gol, abre o adversário e faz o segundo. Pior do que não fazer é tomar o gol que tomamos. Não achei que foi escanteio, estava preparando a troca. Houve erro de posicionamento na primeira trave e do Brazão também. Perdemos um jogo que era impossível de perder, pelas oportunidades criadas, e não foi possível - explicou.

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Robinho Jr. entrou no segundo tempo do duelo entre Deportivo Cuenca e Santos. (Foto: Fernando Machado/ AFP)

Desfalques:

Para o duelo desta quarta-feira (8), o técnico Cuca contou com oito desfalques, entre eles Neymar e Gabriel Barbosa. O comandante santista também explicou quais pontos pretende corrigir na equipe para o próximo compromisso, diante do Atlético-MG, no sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro, no que será seu quinto jogo à frente do time.

— Até ontem o Escobar ia jogar, mas hoje estava com febre e não teve condição. Entre improvisar um lateral e colocar um menino de origem, eu vou lançar. Não tenho dúvida. O Rafael Gonzaga foi bem até onde aguentou. Saiu com câimbras. Teve personalidade para jogar, especialmente no primeiro tempo. Por ali, eles criaram apenas algumas bolas em cruzamentos, mas ele foi bem. A ideia com o Arão era dar uma saída melhor no primeiro tempo, como ele fez. Assim teríamos mais profundidade para os laterais e a entrada por dentro dos pontas. O desenho tático estava legal e aparecendo espaço para Moisés e Lautaro. Mas erramos no primeiro passe, tão importante quanto a conclusão. Tivemos controle total e criamos mais chances. Tem a altitude, mas não foi desculpa para a derrota. Foram escolhas infelizes no ataque para concluir ou para deixar o companheiro na cara do gol. Isso tudo vamos corrigir no vídeo, mostrando para acertar no próximo jogo - disse.

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O técnico Cuca também comentou o lance que originou o gol do adversário, uma cobrança fechada de escanteio que contou com a falha do goleiro Gabriel Brazão.

— Te confesso que estava de costas, porque ia fazer duas mudanças. Me pareceu que nem era escanteio. Pensei que era lateral. Quando vi, saiu o gol. Foi um erro nosso de posicionamento, algo que não costumamos ter. Foi o primeiro gol que sofremos comigo em bola parada. Era perfeitamente corrigível. Não é jogo para se tomar um gol assim. O Cuenca fez um bom jogo, mas não pressionou para fazer o gol - concluiu.

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