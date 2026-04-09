Gabriel Martinelli revela sonho de jogar por gigante da Série A

Em entrevista à Cazé TV, Gabriel Martinelli, do Arsenal, falou dos seus objetivos de carreira, conquistas e a vontade que tem de atuar pelo Corinthians. Titular com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o atacante não escondeu o desejo de retornar ao Brasil no futuro e relatou o lado pessoal da vida no exterior.

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Gabriel Martinelli foi entrevistado pela Cazé TV (Foto: Reprodução/Cazé TV)

- Imagina ganhar a Champions, a Premier e a Copa? Aí eu vou pro Coringão! Eu nasci no Parque São Jorge desde pequenininho. Comecei com 6 anos lá. É meu time do coração. Time do coração do meu pai, então desde bem novinho. Sempre fui apaixonado pelo Corinthians. - Iniciou o jogador, antes de falar da vida pessoal

- Sinto saudade do Brasil. Às vezes você quer só fazer alguma coisa com seus amigos, sua família ali… Essa é uma coisa que pega bastante, né? Porque os outros jogadores têm dois dias de folga, eles vão pra Espanha, porque eles moram na Espanha. Duas horinhas daqui. Pra gente não dá… Vai ficar mais cansado do que descansar. - Completou Martinelli, no quadro "Um dia com".

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Como foi o jogo entre Brasil e Croácia

Por necessidade ou opção, Carlo Ancelotti escalou o Brasil diante da Croácia com seis mudanças em relação ao time que iniciara contra a França. Bento foi para o gol, Ibañez para a lateral direita, Marquinhos retomou a posição na zaga, Danilo Santos ganhou vaga no meio, e Luiz Henrique e João Pedro foram titulares no ataque. E todos foram bem.

Diante dos croatas, a Seleção fez um primeiro tempo consistente, com transições rápidas e pelo menos cinco chances de gol. O Brasil só não saiu para o intervalo com um placar mais sossegado porque o goleiro Livakovic estava em grande noite. Mas nem ele foi capaz de parar o ataque da Seleção aos 46, quando Matheus Cunha fez lindo lançamento da defesa para Vini Jr, que arrancou pela esquerda até a linha de fundo e tocou na entrada da área para Danilo Santos abrir o marcador.

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No segundo tempo os croatas avançaram um pouco as linhas e passaram a chegar um pouco mais ao gol de Bento. E, conforme o tempo foi passando, os dois técnicos decidiram mexer bastante nas equipes — por acordo, foi permitido até oito substituições em Brasil x Croácia —, o que fez a partida se tornar muito mais voluntariosa.

Majer, aproveitando contragolpe e bobeada do defensor Danilo e do goleiro Bento, tocou na saída de arqueiro brasileiro para empatar aos 38. Dois minutos depois Igor Thiago fez 2 a 1 para o Brasil cobrando pênalti sofrido por Endrick. Aos 47, Martinelli ainda marcaria o terceiro.

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