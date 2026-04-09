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Quem é o reforço milionário que ainda não estreou pelo Fluminense?

Jullián Millán chegou em março e ainda não entrou em campo pelo tricolor

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Igor Barreto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
15:07
Millán ainda não estreou pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraMillán ainda não estreou pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
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Contratado na última janela de transferências, Julián Millán, zagueiro ex-Nacional, chegou ao clube há mais de 1 mês, mas ainda não estreou pelo Fluminense. O jogador chegou como um grande reforço, com expectativas para assumir a vaga de Freytes na defesa. O colombiano foi contratado por cerca de R$25,5 milhões, e ainda não há sinais de previsão para entrar em campo.

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Em 2025 Millán foi titular absoluto na zaga do Nacional do Uruguai. Ele disputou 46 jogos e marcou 4 gols. Esses números animaram a torcida tricolor, quando sua contratação foi anunciada no início do último mês. Desde então o jogador ainda não recebeu oportunidades no time de Zubeldia.

O colombiano é um dos 6 reforços do Fluminense nessa última janela, com ele nessa temporada chegaram: Savarino do Botafogo, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Rodrigo Castillo do Lanús, Alisson do São Paulo e o também zagueiro Jemmes vindo do Mirassol.

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Fluminense Millán
Zagueiro Jullián Millán em sua apresentação no Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Todas as recentes contratações já estrearam, com exceção de Millán, 4 inclusive já tiveram um espaço no time titular. Savarino e Jemmes desde que chegaram se tornaram figuras marcadas nas escalações de Zubeldia, o lateral Guilherme Arana ainda reveza posição com Renê. Rodrigo Castillo, atacante recém chegado do Lanús, já fez suas primeiras atuações pelo Fluminense, mas disputa posição com John Kennedy. Alisson é o único dentre os que já estrearam que ainda não foi escalado como titular pelo técnico tricolor.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília).

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