Ryan Francisco se recupera e passa a ganhar minutos no São Paulo; veja como foi

Ryan Francisco voltou a jogar após quase dez meses. Visto como uma das principais joias do São Paulo, o jogador se recuperou da cirurgia que passou no ligamento cruzado anterior do joelho e foi relacionado para um jogo do Sub-20.

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Na vitória por 1 a 0 do time sub-20 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Ryan Francisco atuou por 30 minutos. A ideia do São Paulo é ter esses minutos na base como forma de dar mais minutagem e ritmo para o jogador, que está nos planos do profissional desde as últimas temporadas.

Treinando no CT da Barra Funda, Ryan Francisco deve voltar a ser relacionado nos próximos jogos do São Paulo. O atleta atendeu bem os cronogramas de recuperação no clube do Morumbis.

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Ryan Francisco rompeu o LCA ano passado (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Como Ryan Francisco se tornou o fenômeno da base do São Paulo

Antes de vestir a camisa do Tricolor do Morumbi, Ryan teve uma trajetória no futebol que passou pelo Palmeiras. Curiosamente, o centroavante pertencia à Academia ainda criança, no sub-11, antes de ser dispensado do clube. Nesta mesma época, chegou a jogar com nomes de peso do Palmeiras que brilhariam no futuro, como Endrick, que está no Real Madrid, e Luis Guilherme, do West Ham.

Em 2020 para atuar no SKA Brasil, time de base administrado pelo ex-São Paulo e Seleção Brasileira Edmilson. De lá, chamou a atenção do Tricolor e se tornou oficialmente uma cria de Cotia.

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Em 2024, o camisa 9 do São Paulo balançou as redes 38 vezes e distribuiu 11 assistências. O jogador foi fundamental na conquista da Copa do Brasil sub-20 e marcou dois gols na final contra o rival Palmeiras. A partir daí, entrou no radar do profissional. Neste ano, o clube anunciou a renovação até 2029.