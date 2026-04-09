Flamengo domina altitude e demonstra maturidade crucial para sequência da temporada

O Flamengo venceu e convenceu diante do Cusco na última quarta-feira (8), na estreia do atual campeão na Libertadores de 2026. Mesmo jogando na altitude de 3.350 metros do estádio Inca Garcilaso de la Vega e com muitas mudanças no time titular, a equipe de Leonardo Jardim se impôs o e volta para o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem. Mais que isso, a execução do plano de jogo dá tranquilidade para a sequência da temporada.

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A escalação rubro-negra pegou torcedores de surpresa. Foram sete alterações em relação ao time que venceu o Santos no último domingo (5), com peças como Léo Ortiz, Arrascaeta e Pedro no banco de reservas. Na coletiva após a partida, o técnico português explicou que precisou fazer as mudanças por conta de desgastes.

— Uma coisa que é importante para nós é que quando jogamos na altitude, com dois dias de recuperação, é difícil ter um jogador descansado. Aproveitamos para fazer uma alteração do jogo do Santos para hoje, não só no ataque, mas também no meio e na linha defensiva. Para termos uma equipe muita fresca e ter uma melhor performance esportiva — disse Jardim.

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Mesmo com tantas adversidades, o Flamengo teve boa atuação do início ao fim. O Rubro-Negro acumulou 19 finalizações contra apenas oito do adversário e construiu um resultado justo, sem muitos sustos. O desempenho permitiu que Leonardo Jardim mantivesse os jogadores descansados, sem ter de correr atrás do placar.

O jogo maduro permite que o Mais Querido tenha maior tranquilidade para a sequência da temporada. A equipe tem pela frente clássico contra o Fluminense, no próximo sábado (11), pelo Brasileirão. Depois, retorna as atenções à Libertadores e recebe o Independiente Medellín na quinta-feira (16), defendendo a liderança do Grupo A. Os colombianos ficaram no empate com o Estudiantes na primeira rodada, o que faz do Flamengo líder isolado da chave.

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Bruno Henrique comemora gol do Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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