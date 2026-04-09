Presidente demite gerente de futebol do Corinthians

O Corinthians acertou a saída de Renan Bloise, gerente de futebol e scout do clube. A decisão foi tomada pelo presidente Osmar Stabile e comunicada nesta quarta-feira (8).

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Bloise chegou ao Corinthians após indicação de Fabinho Soldado, ainda durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo. Esse, inclusive, foi um dos principais motivos para a saída. Internamente, havia pressão sobre o profissional pela relação com Soldado.

Agora, a expectativa é de que o Corinthians vá ao mercado em busca de um novo profissional para o cargo de gerente de futebol.

A informação da saída de Renan Bloise foi inicialmente publicada pela página "Time do Povo" e confirmada pelo Lance!.

Renan Bloise, ao centro, deixou o Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Chegada de outro nome para o scout

Coordenador de análise de desempenho do Vasco desde 2017, Lucas Vergne aceitou proposta do Corinthians e está de saída de São Januário. A decisão foi oficializada após convite ligado à chegada do técnico Fernando Diniz ao clube paulista.

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A ida de Vergne ao Corinthians tem relação direta com Diniz, com quem o profissional mantém boa relação desde a primeira passagem do treinador pelo Vasco, em 2021. O analista era considerado um nome de confiança do técnico, que solicitou sua contratação para compor a nova comissão técnica.

Lucas Vergne estava no Vasco havia quase oito anos e ocupava papel estratégico na estrutura do futebol, sendo responsável pela coordenação da área de análise de desempenho.

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Além de Lucas Vergne, Fernando Diniz também tentou levar outro profissional do Vasco. O auxiliar permanente Bruno Lazaroni foi procurado, mas recusou o convite e seguirá em São Januário.

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