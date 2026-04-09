Paquetá destaca vitória do Flamengo na Libertadores: 'Dificuldade enorme'

Lucas Paquetá destacou as dificuldades de atuar na altitude após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia do Flamengo na Libertadores da 2026. O meia e valorizou o resultado conquistado fora de casa, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.350 metros acima do nível do mar.

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— Com certeza, é sempre uma dificuldade enorme (jogar na altitude). A gente tenta se adaptar dentro do jogo, mas tudo que vai fazer com uma certa dificuldade, a cabeça fica um pouco turva. Graças a Deus, fizemos um bom jogo, saímos daqui com os três pontos — disse o camisa 20 à "TV Globo".

O Flamengo entrou em campo com sete mudanças em relação ao time que venceu o Santos no último domingo (5). Paquetá ressaltou a força do elenco e a necessidade de manter o desempenho ao longo da temporada.

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— O nosso grupo é muito qualificado, acho que todos sabem da força do Flamengo, mas o mais importante é a gente acreditar nisso, colocar em prática cada jogo, independente de quem jogue e quem não jogue, é entrar e fazer o melhor para defender a camisa do Flamengo — destacou.

Com três pontos e a liderança isolada do Grupo A da Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso rubro-negro está marcado para o sábado (11), em clássico contra o Fluminense no Maracanã.

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Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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